AMLO declara formalmente "abolido el modelo neoliberal"

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hoy formalmente abolido el modelo neoliberal desde el Palacio Nacional; se acaba la práctica que imponía "políticas públicas que marginaban al pueblo y estaban destinadas sólo a las minorías", afirmó.

Durante el Foro Nacional Planeando Juntos la Transformación de México, dijo que "ahora nos toca edificar lo que sigue con la conciencia de que lo que hagamos, no sólo será por la regeneración de la vida pública, sino inspiración para otros pueblos".

El Ejecutivo federal propuso al menos 11 lineamientos para crear la política postneoliberal para la Cuarta Transformación del país, la cual estará basada en honradez y honestidad; no al gobierno rico con pueblo pobre; economía para el bienestar; el mercado no sustituye al Estado; igualdad entre hombres y mujeres; primero los pobres; no hay paz sin justicia; no más migración por hambre o por violencia; democracia, ética, libertad y confianza, entre otros.

Durante el segundo día de trabajo del Foro Nacional "Planeando Juntos la Transformación de México", dijo que la honestidad tiene una mayor dimensión porque implica no robar y ser consecuente. Actuar como se piensa, eso es la honestidad y ser congruente, destacó el Presidente.

