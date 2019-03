Lo que hace Tatiana Clouthier es una bravata: Krauze

El escritor Enrique Krauze aseguró que las acusaciones que la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, realiza en su contra sobre una presunta estrategia fallida que intentó descarrilar la candidatura presidencial en los pasados comicios, en contra de Andrés Manuel López Obrador.

"Tatiana Clouthier es una diputada con fuero y habla desde el poder. Decirme que nos vemos en tribunales es una bravata", dijo Krauze en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

El historiador aseguró que "no existe ni va a existir nada que implique que maquiné contra el presidente", como señala la diputada de Morena.

Aquí mi entrevista con Ciro Gómez Leyva en la que advierto el peligro de criminalizar la crítica. El gobierno de México debe refrendar de manera cotidiana su compromiso con la libertad de expresión y la democracia. https://t.co/qN9Pwfw6r8 — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) March 18, 2019

"No queremos polémica": AMLO sobre conflicto Clouthier-Krauze

Al respecto, el Presidente indicó que "no queremos la polémica, Enrique Krauze es un buen historiador, tiene una postura política no afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto… Tiene toda la libertad de expresarse, de manifestarse, nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, no vamos a utilizar al Estado para cuestionar a escritores o a críticos".

Sin embargo, aclaró que su gobierno busca que el Estado ya no proteja a escritores, que no haya intelectuales orgánicos, es decir, que si los "conservadores" o "liberales" quieren tener a sus "ideólogos" que ellos los financien o se financien ellos mismos.

En su cuenta de Twitter, el escritor respondió: "Agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades"