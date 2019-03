López Obrador llama al diálogo por reforma educativa y descarta represión a la CNTE

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a todo el movimiento magisterial para reconsiderar su actuar, pues consideró que no hay razón para bloquear la discusión de la reforma educativa en el Congreso de la Unión.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que está cumpliendo con su palabra y compromiso de terminar con “la mal llamada reforma educativa”, por lo que “no hay argumentos” para mantener los bloqueos en la Cámara de Diputados, sin embargo, aseguró que son libres de manifestarse y no habrá represión.

“Considero que no hay razón, aunque existe el derecho libre a la manifestación, no hay argumentos para sostener de que estamos incumpliendo con nuestra palabra y compromiso, no se qué motiva a este movimiento, y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta”, refirió López Obrador.

Las instrucciones para dialogar con la CNTE fueron giradas por el mandatario a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quienes lo acompañaron a la conferencia matutina.

“Quiero decirles a los que están tomado las instalaciones del Congreso dos cosas: primero, estamos abiertos al diálogo, ya tiene instrucciones para dialogar con ellos la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, desde ahora, para que integren sus comisiones y a dialoguen todo lo que se requiere; segundo, les digo que no va a haber represión, nosotros no somos represores, que no nos confundan, no somos los mismos”, manifestó.

El presidente consideró que actualmente se pasa por un proceso de aceptación a nuevas circunstancias. “Estaban acostumbrados a gobierno autoritarios, ya no es así, voy a recomendar respetuosamente a legisladores que si es necesario, para evitar provocación, que no sesionen, lo mejor es la paz y la tranquilidad”.

Finalmente, López Obrador recordó que desde que estaba en campaña siempre dijo que no estaba de acuerdo con la “mal llamada reforma educativa” y defendió a los maestros cuando se quería imponerla, inclusive con el uso de la fuerza.

“Ya como presidente constitucional di instrucciones para la elaboración de una iniciativa de reforma a la Constitución, se iniciaron foros, se consultó a maestros, padres de familia, profesionales, se constató a todas las corrientes del sindicato de trabajadores de la educación, al CNTE, a todos, y esta es una nueva propuesta, distinta, para hacer valer la educación pública de calidad en todos los niveles escolares”, concluyó.