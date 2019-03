Maestros tenían desconfianza; no tienen interés en la venta de plazas: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no están interesados en la venta de plazas, sino que la protesta se dio porque tenían desconfianza y les hacía falta más información sobre la iniciativa para la abrogación de la Reforma Educativa.

“Un tema que se trató ayer, muy destacado, es que no tienen interés, no los mueve el interés de manejar las plazas, se decía que querían regresar a la venta de plazas, pues no, ellos dejaron de manifiesto que eso es un asunto secundario”, puntualizó el mandatario en su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Asimismo, informó que lo que realmente busca el magisterio y lo que le preocupa es saber sobre las leyes secundarias de la nueva Reforma Educativa:

“Se hizo un compromiso de que ellos puedan, todos lo maestros, conocer y participar, dar su punto de vista sobre la elaboración de leyes secundarias y ordenamientos de la reforma constitucional”.

Sobre la reunión que tuvo ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, con maestros de la CNTE, manifestó que fue muy alentadora y se “avanzó bastante”, sin embargo, “no es un asunto resuelto”.

De acuerdo con el presidente, se llegó al acuerdo de que los maestros “van a hacer una consulta con las bases, con los maestros, en este caso de Oaxaca” para llegar a un acuerdo y participar en las leyes secundarias, porque la principal inconformidad que el magisterio tiene es sobre los conceptos ‘neoliberales’, que se manejan en la iniciativa.

“Una demanda es que no se quiere que quede nada del lenguaje neoliberal y en eso yo estoy de acuerdo también, pero poco a poco, tenemos que regresar a un lenguaje nuevo, se fueron haciendo términos que no corresponden, son tecnocráticos, tenemos que buscar los términos”, refirió López Obrador.

Además abundó en un ejemplo del lenguaje neoliberal: “Por ejemplo capacitación se puede cambiar a formación. Hay esa inconformidad que se va a atender poco a poco”.

Finalmente reiteró que cumplirá con su compromiso de cancelar la “mal llamada reforma educativa” y no hay otra intención más que “apoyar a la educación pública, obligatoria y gratuita a nivel superior”.