A 25 años de la muerte de Colosio, así lo recuerda la clase política actual

A un cuarto de siglo del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, la "congruencia en hacer el bien, desde cualquier trinchera, es el mejor legado que dejó a sus descendientes", afirma Luis Donaldo Colosio Riojas, primogénito del sonorense.

El hoy diputado local por Movimiento Ciudadano, desde sus oficinas en el noveno piso del Congreso de Nuevo León, dijo tener presente en forma permanente esa premisa del ejemplo recibido tanto por su padre, como por su mamá, Diana Laura Riojas.

“No se trata de vivir a la altura de mi padre, sino también a la altura de la de mi madre y sobre todo la idea, en cierta medida, es mi manera, con mi forma de ser, con mis propias ideas, llegar a superarlos, porque el mismo orgullo que yo siento por mis padres, quiero que algún día sientan mis hijos en mí”, afirmó.

En el caso específico de su padre, señaló, “a veces tendemos a romantizar a nuestros seres queridos, sobre todo cuando ya no están cerca, pero sin duda, yo creo que el mejor legado fue también la exigencia que siempre me tuvo de que fuera yo una persona que me dedicara a ser feliz, que me dedicara siempre a hacer el bien, independientemente de lo que yo quisiera ser”.

No espero nada de la justicia: Colosio Riojas

El diputado manifestó que no tiene ninguna expectativa del sistema de justicia mexicano sobre el caso, pero si el presidente Andrés Manuel López Obrador piensa hacer justicia, que la haga.

Por último, en torno a la serie de Netflix “Historia de un crimen: Colosio”, expresó su deseo en que “no se convierta esto en un giro morboso, veamos la serie con la apertura de mente de que se trata de una obra de ficción, aunque esté basada en hechos reales”.

Legado de Colosio forma parte de la renovación del PRI: Ruiz Massieu

Para Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI, el legado de Colosio "está más vivo que nunca". Así lo afirmó en su cuenta de Twitter, donde acompañó su mensaje con la cita: “Se equivocan quienes piensan que la transformación democrática de México exige la desaparición del PRI”, del candidato a la Presidencia de México en 1994

El aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, nos invita a la reflexión. Ante un #México que se encuentra en proceso de cambio, las y los integrantes del @Senado_PRI, apostamos a que éste sea con responsabilidad y con gran amor a la patria construida. pic.twitter.com/UNHMFEo3yN — Senado PRI (@Senado_PRI) March 23, 2019

A su vez, el partido tricolor publicó, también en la red social, cinco imágenes del político en las que resalta que continua más vivo que nunca, así como dos de sus frases más relevantes.

Ideales de Colosio presentes en cambio democrático actual: Alfonso Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que los ideales de Luis Donaldo Colosio de reformar pacíficamente a México para abrir una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos están presentes “en el tiempo de cambio democrático que hoy vivimos”.

“A 25 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio, su aspiración de reformar pacíficamente a México para abrirle paso a una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos está presente en el tiempo de cambio democrático que hoy vivimos”, escribió en la red social

Asimismo, Durazo Montaño -quien era secretario particular del Colosio cuando su muerte- mencionó que el asesinato de n o puede entenderse al margen de la tensión entre renovación y continuidad que caracterizó, “desde el poder, a la disputa por la sucesión presidencial de 1994”.

El asesinato de Luis Donaldo no puede entenderse al margen de la tensión entre renovación y continuidad que caracterizó, desde el poder, a la disputa por la sucesión presidencial de 1994. pic.twitter.com/n2kwYAjoCL — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 23, 2019

