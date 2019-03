No parece informado: Vargas Llosa critica carta de AMLO a España

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dijo que Andrés Manuel López Obrador se equivocó de destinatarios con la carta enviada a la Corona "esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos por qué México que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios hacinados, pobres, ignorantes, explotados", lo señaló durante su discurso en la inauguración del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española.

Ante la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en la ceremonia celebrada en el Teatro del Libertador, esta mañana, Vargas Llosa agregó: "ojalá que cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida, que hayan obtenido gracias a estas acciones y tengan más oportunidades, mayor educación y se haya levantado esa loza que los ha tenido discriminados, explotados a lo largo de tantos siglos".

López Obrador no parece informado: Vargas Llosa

El autor de "Conversación en la Catedral" dijo también que "el señor López Obrador no parece informado de que las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales, en algunos países, como este que nos acoge o Chile, cometieron matanzas de indios terribles no durante la Colonia sino durante la República".

Además de hablar de las virtudes de la lengua y su potencial ante el futuro, el escritor señaló además que ese problema con los indios no está en el pasado ni en los cinco siglos que han transcurrido si no en los españoles de hoy, en López Obrador, en él mismo y en los millones de latinoamericanos que "nos sentimos orgullosos de tener ancestros españoles y de ser por eso mismo profundamente latinoamericanos, esa conciencia moral nos la trajo la lengua española, nos la trajo lo que la lengua española hizo de nosotros, ciudadanos de una cultura que introdujo las instituciones más progresistas y avanzadas de la historia como la democracia, como la libertad, como la idea de una cultura contradictoria".

