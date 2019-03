7 disputas de Ernesto Cordero que llevaron a su expulsión del PAN

El economista Ernesto Cordero, ex presidente del Senado, fue expulsado del Partido Acción Nacional por "deslealtad", tras haber atacado a su entonces candidato presidencial Ricardo Anaya, durante el proceso electoral.

La expulsión de Cordero fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por mayoría de votos.

El acto más significativo de esta disputa entre dos figuras clave del panismo durante 2018 fue cuando Cordero Arroyo presentó una denuncia penal contra Ricardo Anaya; de la cual el ex candidato presidencial de "Por México al Frente" fue exonerado el mes pasado.

En marzo de 2017, el entonces senador Ernesto Cordero afirmó que Margarita Zavala era "la más competitiva para ser la candidata del PAN a la presidencia de la República en el 2018 y la única que puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador".

Al finalizar una reunión en la que 24 senadores de un total de 38 respaldaron el proyecto de Zavala, señaló que "si en lugar de Margarita pones a Ricardo Anaya, se va a ocho o diez puntos abajo de Andrés Manuel. Ricardo ha sido un buen presidente del PAN, pero va a ser un mal candidato presidencial", de acuerdo al periódico "El Financiero".

Las acusaciones escalaron de tal manera que ambos publicaron desplegados acusándose mutuamente de la crisis que el PAN vivió en el momento.

Para octubre de este año, el enfrentamiento entre ambos era más que evidente. Ricardo Anaya acusó directamente a Cordero de impulsar la candidatura del priísta José Antonio Meade, entonces secretario de Hacienda.

"No, imagínate lo poderoso que soy, que ahora ya también voy a decidir al candidato a la presidencia del PRI, ¿No? bueno, Anaya ya está fuera de la realidad; yo entiendo que Anaya esté acorralado, que Anaya esté desesperado, que ande tirando pa´(sic) todos lados. Yo lo que le sugeriría es que mejor se concentre en aclararnos su situación patrimonial, ya nada de Ricardo nos sorprende, lo tomamos de quien viene", explicó Cordero, según Noticieros Televisa.

En mayo, Cordero anunció su intención de votar por José Antonio Meade. "Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados".

Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México. https://t.co/Mf5rAgcnnc

