“Hacen el ridículo”, dice AMLO por denuncia del PAN ante la OEA

El presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó a dirigentes partidistas a no exponerse y a no hacer el ridículo por la reciente denuncia del Partido Acción Nacional (PAN) ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Anoche por ejemplo me enteré -no sé si sea cierto porque hasta anoche me enteré-, que hace cuatro días el presidente de un partido conservador fue a la OEA a denunciarme porque pretendo reelegirme”, dijo riendo el presidente.

López Obrador consideró que, además de lo absurdo de la denuncia, lo que le llamó la atención es que se enteró tres días después. “¿Esto qué significa? Pues que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza. Entonces se hace el ridículo”, manifestó.

El consejo de AMLO a dirigentes

Luego de que el presidente del PAN, Marko Cortés, presentó una denuncia ante la OEA alertando de una posible reelección, el presidente de México respondió con un consejo:

“No está de más dar un consejo a nadie, no, con todo respeto, ese es mi punto de vista, que no se expongan, que los dirigentes no se expongan, que respeten a la gente”.

La justificación de Marko Cortés por la misiva

En días recientes, Marko Cortés Mendoza justificó la carta de alerta enviada al titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y dijo:

“Tiene como principal objetivo garantizar en América la democracia, una alerta ante este intento de concentrar el poder, ante este intento reiterado de debilitar contrapesos, ante el intento reiterado de debilitar a los partidos políticos”.

Por lo anterior, pidió a la comunidad internacional: “Volteen a ver a México, tengan observadores permanentes porque no podemos permitir que lo que se ha avanzado con todo y errores pueda echarse por la borda”.