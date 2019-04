Nombra directamente AMLO a los cuatro comisionados de la CRE

El presidente Andrés Manuel López Obrador designó de manera directa a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); las dos mujeres y los dos hombres seleccionados fueron los que alcanzaron mayoría simple pero no calificada en el Senado de la República.

Los candidatos enviados por el presidente fueron Luis Linares Zapata (65 votos), Norma Leticia Campos (64 votos), José Alberto Celestín (67 votos) y Guadalupe Escalante Benítez (61 votos).

“Ya envié los nombramientos, anoche. ¿Qué procede? Pues dicen los de la oposición que se van a amparar y pues están en su derecho. El Poder Judicial va a resolver. ¿A poco no es una etapa nueva?”, detalló.

Asimismo aclaró que ya no es el Ejecutivo el poder de los poderes. “Esto es inédito, es un auténtico estado de derecho, lo que había antes era un estado de chueco, predominaba la politiquería, el reparto de cargos, ¿cómo se integraban los órganos? En el INE, en el Tribunal era dos para ti, dos para el otro, eso ya no, son los legisladores los que deciden libremente”, dijo.

El rechazo es un timbre de orgullo

El presidente expresó que “es un timbre de orgullo, es algo inédito” que le hayan rechazado las ternas los legisladores por segunda ocasión.

“¿Creen ustedes que al Presidente Díaz Ordaz le rechazaban sus ternas? ¿A quién? ¿A Fox, a Calderón a Peña? No”, cuestionó a los periodistas presentes en su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Asimismo agregó: “Estoy contento, satisfecho, porque es un buen signo el que el Senado haya rechazado de nuevo las ternas para la CRE. Estoy muy contento, porque esto demuestra que estamos viviendo una etapa nueva, algo nunca visto para aquellos que podrían decir que es mas de lo mismo, pues no”.

Pendientes en la Cámara de Senadores

López Obrador recordó que los legisladores también tienen pendiente aprobar la revocación de mandato y la reforma al artículo 35 para realizar la consulta ciudadana para enjuiciar a ex presidentes por corrupción.

“Está pendiente si van a aprobar o no la revocación del mandato porque a lo mejor no quieren porque sacaron la excusa de que me quiero reelegir […] Tienen también la reforma al artículo 35 de la Constitución para ver si se pone a consulta el que se inicien procesos en contra de los presidente del periodo neoliberal. Entonces ojalá que ya salgan estas cosas”, puntualizó.