Seguridad a Calderón y Fox costará 10% menos, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la seguridad militar que se brinda a los ex presidentes Felipe Calderon Hinojosa y Vicente Fox Quesada costará 10% menos, en comparación de lo que se gastaba en los anteriores sexenios.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario recordó que anteriormente los ex presidentes recibían, por un decreto, el equivalente a lo que ganaba un secretario de estado y además tenían asignado personal militar y personal de la administración pública.

“Llegaban a tener hasta 80 elementos, en total era un presupuesto de alrededor de 50 millones de pesos para cada ex presidente, promedio”, criticó.

En cuanto a la seguridad que le solicitó Calderón Hinojosa, dijo que por respeto, dignidad y delicadeza política, la Presidencia de la República se reservó la información:

“Hay que cuidar no afectar la dignidad de las personas, no ofender y pasar la línea de lo que ya tiene que ver con la dignidad… decir se le va a dar protección es de mal gusto, es algo no adecuado, pasa el tiempo, se presenta algo como lo del expresidente (Vicente) Fox el fin de semana… Por eso me lo reservé”.

Peña Nieto no ha solicitado protección

López Obrador consideró que era su responsabilidad brindar protección a quien lo solicitara por eso designó a ocho militares para el cuidado de Fox y Calderón; sin embargo aclaró que el ex mandatario Enrique Peña Nieto no se lo ha pedido.

“Yo desearía que se protegiera así a todo el pueblo, es mas por eso es la Guardia Nacional para proteger a todo el pueblo, es mi responsabilidad que no le pase nada a los mexicanos, que cuidemos la vida, los bienes de todos, es la responsabilidad del presidente y por eso todos los días estamos garantizando que no haya robos, secuestros, homicidios, ese es mi trabajo y soy responsable”, puntualizó.

Las guardias de seguridad a ex presidentes se mantendrán “el tiempo que sea necesario mientras se requieran”, abundó López Obrador, pero consideró que se debe hacer conciencia en torno a ello e incluso dijo que mientras se vaya aminorando el riesgo los ex mandatarios podrían costearse esa protección.

“Es también a conciencia de cada quien, que vaya buscando si no es una situación muy riesgosa, o vaya aminorando el riesgo, que se pueda autofinanciar la protección. Pero eso es un asunto de voluntades, cada quien tiene que decidir sobre esto, no puedo yo limitar la ayuda”.