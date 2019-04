Veta AMLO a tres empresas en licitaciones de medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones a todas las secretarías implicadas en el sector salud para que no permitan que tres empresas distribuidoras de medicamentos puedan participar en las nuevas licitaciones.

López Obrador vetó por oficio a las empresas Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, las cuales resultaron favorecidas en el sexenio anterior.

“Di a conocer un oficio a las áreas competentes, encargadas de este asunto, para que esta empresa y dos más, tres empresas que vendieron el año pasado más de 60% de todas las medicinas y materiales de curación al gobierno, que no pudiesen, en el marco de la ley, participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado”.

El mandatario aseguró que dichos laboratorios ya están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por prácticas monopólicas.

Sin embargo, acotó que aún no puede acusar a las empresas por supuestos actos de corrupción y conflicto de interés porque no tiene las pruebas suficientes, por lo que el veto es “sólo es una medida preventiva”.

“Nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de la Constitución se establece que no debe de haber monopolio”, dijo.



No existe influyentismo

López Obrador rechazó que el empresario farmacéutico Francisco Pérez Fayad tenga alguna influencia en su gobierno y sostuvo que pudo “haberse colado” en los foros de salud que se organizaron durante la etapa de transición de poderes.

“Se pudo haber colado, porque son como la humedad, pero no existe influyentismo, tan es así que para las nuevas licitaciones di a conocer un oficio a las áreas competentes”, argumentó.

De acuerdo con el oficio difundido por vocería del Gobierno de México tanto la empresa de Pérez Fayad como las otras dos dadas a conocer vendieron en 2018 al ISSSTE e IMSS 34 mil 280 millones de pesos, es decir, el 62.4% de todas las compras que llevaron a cabo dichas instituciones "sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y gobiernos locales".

