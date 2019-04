Cuatro de cada 10 víctimas de acoso por Internet conocen a su agresor

En México, al menos 16.8% de los usuarios activos de Internet han vivido algún tipo de acoso cibernético, siendo esta situación ligeramente más frecuente para mujeres (17.7%) que para hombres (16%), indican los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2017, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) del 29 de mayo al 21 de julio de 2017.

El objetivo fue generar información estadística para conocer la prevalencia del ciberacoso entre las personas de 12 a 59 años de edad (usuarias de Internet en cualquier dispositivo), la situación de ciberacoso vivida y su caracterización.

En cuanto a grupos de edad, los jóvenes -entre ellos, adolescentes- llevan la peor parte. Uno de cada cinco usuarios de 12 a 29 años indicaron haber vivido algún tipo de ciberacoso.

"Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por la población que ha vivido ciberacoso fueron recibir mensajes ofensivos (40.1%), ser contactados mediante identidades falsas (31.4%) y recibir llamadas ofensivas (27.5 por ciento)", explica Inegi a través de un comunicado. "Las mujeres están más expuestas a sufrir dos tipos de situaciones: insinuaciones o propuestas sexuales con 30.8% declarado por ellas, contra 13.1% de los hombres; y recibir fotos o videos de contenido sexual con un 23.9% versus 14.7 por ciento", se lee en el comunicado.

La mayoría de las víctimas de acoso no identifican a su agresor

De acuerdo con las cifras publicadas, en 58.8% de los casos de ciberacoso no se identifica a las personas acosadoras. Sin embargo, 41.2% si se logra determinarlo y los distribuyen de la siguiente forma: personas con las que no existe una relación cercana, es decir, conocidas de poco trato o solo de vista (46.4%); personas cercanas o en quien se pudiera estar confiando, como son los amigos (32.7%), compañeros de clase o trabajo (22.8%) y finalmente con los que tienen o tuvieron vínculos más estrechos como ex parejas o familiares (22.3%).

De la población que declara conocer el sexo del agresor, se identifica que en mayor porcentaje resulta ser un hombre, tanto para las mujeres como para hombres.

Los estados que más acosan a mujeres

En el informe se destaca que Veracruz (25.6%), Aguascalientes (23.4%), Tabasco (22.9%) son los estados con mayor prevalencia de ciberacoso para ellas. En el extremo contrario se encuentra Tlaxcala, Querétaro y Oaxaca, con porcentajes menores al 15%.

Fuente: INEGI

Sobre el acoso hacia las mujeres, el informe destaca que existen dos situaciones muy específicas en que son claramente más expuestas a sufrirlas. Por ejemplo, el acoso sexual y que reflejan una diferencia significativa comparada con los hombres, insinuaciones o propuestas sexuales con 30.8% de las mujeres que lo ha vivido en el último año, contra 13.1% de los hombres. La segunda es recibir fotos o videos de contenido sexual con un 23.9% versus 14.7% casos en hombres.

Mientras que las dos situaciones más experimentadas por los hombres, en relación con lo declarado por las mujeres, son recibir llamadas ofensivas y la suplantación de identidad.

Dato: En México, la población de 12 a 59 años de edad estimada por la ENDUTIH es de 84.5 millones de personas. De ese total, 73% utilizó Internet en cualquier dispositivo en los últimos tres meses.

Los estados que más acosan a hombres

En el caso de los hombres las entidades con porcentajes más altos, varía en relación con lo identificado para mujeres, en este caso, Guanajuato y Tabasco presentan los porcentajes más altos (21.5 y 21.4%).

Sinaloa tiene el porcentaje más bajo con sólo 9.5% de los hombres que declararon haber vivido ciberacoso en el último año.

Ciberacoso hombres / Fuente: INEGI

Al respecto, INEGI destaca que "en varios estados no existe disparidad importante por sexo", en esta práctica, tal es el caso de "Querétaro, Chihuahua, México, San Luis Potosí, Baja California Sur, donde la prevalencia de ciberacoso por sexo es prácticamente similar".

¿Cómo reaccionan los mexicanos ante el acoso?

De acuerdo con los resultados se identifica que lo más frecuente es bloquear (a la persona, cuenta o página), seguida de ignorar o no contestar, eliminar la publicación, el mensaje o video y cambiar o cancelar número telefónico, cuenta o contraseña.

Además, 68.3% reportó que realiza alguna medida de seguridad para proteger su computadora, tablet, celular o cuentas de Internet, mientras que el 31.7% declaró no realizarlas.

Finalmente, la población que realiza medidas de seguridad para protegerse reportó como medida principal crear o poner contraseñas (claves, huella digital, patrón, etcétera) con un 90%, seguida por instalar o actualizar programas antivirus, cortafuegos o antiespías (47.6 por ciento).

