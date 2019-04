Uno puede ser firme pero no agresivo: Solalinde tras criticar a Ramos

Alejandro Solalinde, sacerdote fundador del albergue de migrantes "Hermanos en el Camino, respondió a las críticas que ha recibido tras señalar que hubo "agresividad y altanería" por parte de Jorge Ramos, periodista que cuestionó al presidente López Obrador sobre las cifras de violencia en el país.

"No cuestiono no la libertad de expresión ni el cuestionamiento que podemos hacer", señaló a través de su cuenta de Twitter. "Siempre he tenido respeto a periodistas y comunicadores a quienes considero aliados. No, no es el qué, sino el cómo de Jorge Ramos. Uno puede ser firme sin ser agresivo. El respeto es para todos", finalizó.

No cuestiono ni la libertad de expresión, ni el cuestionamiento que podemos hacer. Siempre he tenido respeto a periodistas y comunicadores a quienes considero aliados. No, no es el qué, sino el cómo de Jorge Ramos. Uno puede ser firme sin ser agresivo. El respeto es para todos. — Alejandro Solalinde (@padresolalinde) April 13, 2019

Esta mañana, el padre Alejandro Solalinde consideró que hubo “agresividad y altanería” en la actitud del periodista Jorge Ramos al preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las cifras de homicidios en lo que va de su gobierno, en la conferencia de prensa del viernes.

La agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio. Porqué no le habló así a los presidentes corruptos anteriores? Admirable AMLO! — Alejandro Solalinde (@padresolalinde) April 13, 2019

Solalinde aseveró que “la insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio”.

Además, cuestionó por qué el periodista, quien es mexicano pero radica en Estados Unidos, no le habló así a los presidentes corruptos anteriores.

Críticas a favor y en contra de lo expresado por el padre Solalinde

Al respecto, varios usuarios de la red social publicaron mensajes a favor y en contra, tanto de Solalinde como de Ramos, entre ellos algunos como: “Me siento halagado por su labor humanitaria y ofendido por todos los gobernantes que hemos tenido. Que alguien cuestione a nuestros políticos con las credenciales de @jorgeramosnews merece todo mi respeto”, de @quericomambo.

Que tristeza me da ver a alguien como Solalinde ya a este nivel… https://t.co/6w598lP5Tr — Victor Hugo Magaña (@semaforoenambar) April 13, 2019

1. Lo ofendió a usted, padre. A mí no. ¿Agresividad y altanería?

2. ¿No conocía a Ramos? No tiene idea de cómo criticó el trabajo de EPN.

3. La "máxima autoridad" es en realidad un empleado de la población, cuyo sueldo se paga con nuestros impuestos. Qué deplorable tuit. https://t.co/9C39KBoAG9 — Ricardo Otero (@otero_rj) April 13, 2019

Guarden el tuit por si luego nos quieren vender a este farsante con sotana como defensor de derechos humanos. “Li igrisividid y iltiniri di jirgi rimis ni si pidi ripitir”. Es tiempo de defender libertades, empezando por la de expresión. Ningún imbécil nos va a venir a callar. https://t.co/lCzEn6h4cG — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) April 13, 2019

