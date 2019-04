'Nómina Transparente' revela el sueldo de servidores públicos

La secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, anunció el portal Nómina Transparente, donde se darán a conocer los sueldos de más de 1.4 millones de funcionarios públicos.

"Hoy anunciamos el portal público transparente con 1.4 millones de personas, dos millones de maestros y 17 mil servidores de la nación que van a estar ayudando en los programas sociales", informó la titular de la SFP en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Eréndira Sandoval explicó que la información se actualizará cada quincena y para acceder a los datos se necesitará tener el nombre del funcionario o la institución a la que pertenece y así se podrá consultar su sueldo.

Asimismo, recordó que se modificó Declaranet para eliminar las exclusiones de publicidad de declaraciones patrimoniales y “ya no hay medias tintas”, además el compromiso de hacer públicas todas las declaraciones patrimoniales.

“Este portal tiene una ventaja porque otorga datos en tiempo real e incluye de diez a once veces más información que el INAI”, puntualizó.





Publicidad





Se cumplió el compromiso: AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con el portal “Nómina Transparente” se cumple el compromiso de transparentar todos los datos del Gobierno.

“Me consta que no se podía saber, no se tenía una nómina del Gobierno y no se podía saber a ciencia cierta cuánto ganaban los servidores públicos. Esto ya es un avance el transparentar esta información; se va a ir mejorando y actualizando en el proceso”, indicó.