Con memorándum, AMLO instruirá dejar sin efecto Reforma Educativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará este miércoles un memorándum a las Secretarías de Educación Pública, Gobernación, y de Hacienda, para instruir que busquen "la manera" de dejar sin efecto la Reforma Educativa.

“Mañana les voy a dar a conocer un memorándum que voy a enviar al secretario de Educación Pública (Esteban Moctezuma), a la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), y al secretario de Hacienda (Carlos Urzúa), donde les instruyo para que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada Reforma Educativa”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El documento, según López Obrador, buscará que servidores públicos agilicen el trámite “en tanto se llega a un acuerdo con los maestros, con padres de familia, con la sociedad en su conjunto y se presenta la Reforma constitucional aceptada por todos para garantizar la educación pública, obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad”.

“El memorándum va dirigido a que no se aplique las medidas de la mal llamada reforma educativa que afectaba a los maestros, que sea una especie de amparo con aplicación retroactiva, en tanto, mediante el diálogo, se llega a un acuerdo para la aprobación de una reforma constitucional y de las leyes, ese el propósito”, añadió.

Indemnizará a familiares

El jefe del Ejecutivo federal señaló que el escrito también instruirá a los servidores para que se libere a maestros que fueron encarcelados injustamente y se reinstale a maestros despedidos víctimas de evaluaciones punitivas, así como la entrega de recursos para indemnizar a familiares de maestros y de luchadores sociales que perdieron la vida por oponerse a la Reforma Educativa.

Reservará manejo de plazas y nómina

El mandatario afirmó que lo único que se va a reservar “es el manejo de las plazas”, lo que corresponde decidir a la SEP, para evitar el tráfico en el manejo de estas.

Además, agregó que la Secretaría de Hacienda manejará la nómina a fin de evitar que haya “aviadores” y se garantice el pago a los docentes para que no exista corrupción.

“Que no se esté pensando como los conservadores sostienen, que la lucha de los maestros es por el manejo de plazas, eso queda a cargo de la SEP y la nómina queda en Hacienda, porque ya también es tiempo de que se le pague a los maestros, que se tenga nómina confiable, que no haya aviadores y que no se quite de la nómina a quienes tienen derecho”, detalló.