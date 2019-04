Responde AMLO a críticas por su supuesta amenaza a periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no amenazó a periodistas, sino que su declaración de este lunes en Palacio Nacional fue malinterpretada por sus opositores y algunos medios de comunicación.

“Siento que lo que planteé ayer fue malinterpretado no por todos, por algunos, dije que iba a ejercer mi derecho de réplica y se tomó como una represalia”, puntualizó en su habitual rueda de prensa.

López Obrador aseguró que lo que quiere es que haya un diálogo circular y que cada quien se haga responsable de sus actos.

“Dije que cada quien era responsable de sus actos y que el diálogo era circular, y quise dejar en claro una regla que se utilizaba en la época liberal, una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada, de que ‘la prensa se regula con la prensa’”, añadió.

Asimismo argumentó que las cosas en su sexenio ya son diferentes y no va a actuar como los gobiernos conservadores: “No vamos a hacer lo que injustamente le hicieron a José Gutiérrez Vigó, que lo expulsaron del país, o lo que le hicieron a Carmen Aristegui, sólo les fue bien a los que se dedicaban a quemar incienso”.

Además, recalcó que todos “somos libres para dialogar, debatir, argumentar y replicar. Que así como los medios tienen que ejercer toda su libertad, no comercializarla, así también los servidores públicos tenemos el derecho de ejercer toda nuestra libertad”.

Consideró que hay algunos que quisieran “encajonarlos” como autoritarios y no respetuosos de la libertad, pero “nada de eso, hay libertad total, plena y completa a todos, hasta para “los que fueron voceros de Salinas y los que impulsaron la política neoliberal”.

La polémica frase que causó indignación

Este lunes, el titular del Ejecutivo respondió a la pregunta de un periodista que le cuestionó cómo se sentía luego del diálogo que sostuvo el pasado viernes con Jorge Ramos.

López Obrador respondió al cuestionamiento y señaló que un columnista dijo que los que iban a “las mañaneras” no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista por lo que discrepó:

“Creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes. Porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no?, pero no soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos que ya no son ciudadanos imaginarios", fue la frase que causó indignación en el gremio periodístico, políticos y académicos, sobre todo porque México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.