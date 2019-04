AMLO pone en venta aviones y helicópteros del Gobierno Federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la Feria Aeroespacial México 2019 -inaugurada este miércoles en Santa Lucía- se exhibirán los aviones y helicópteros que pertenecían al Gobierno federal para ponerse a la venta al público.

“Esta flotilla de aviones y helicópteros se va a vender porque se ha decidido no utilizar aviones y helicópteros para el traslado de funcionarios públicos. Es el compromiso que hicimos de que no íbamos a utilizar estos aviones; en mi caso que no iba a utilizar el llamado avión presidencial que también esta en venta”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que en su administración todos los servidores públicos se trasladarán -como lo han hecho hasta ahora- en aviones comerciales y cuando se trata de distancias cortas van a ‘ras de tierra”.

Venta de aviones del Gobierno federal

En su intervención durante la conferencia, el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, detalló que de las 263 aeronaves que integraban la flotilla del

Gobierno federal, se identificó que 72 de ellas son susceptibles de enajenación: 33 aviones y 39 helicópteros.

De acuerdo con Mendoza, las 72 aeronaves eran de dependencias como Presidencia, Conagua, Estado Mayor, Sedena, Pemex, Policía Federal y Fiscalía General.

El catálogo de aeronaves puede consultarse en: http://bit.ly/2XD9off

Feria Aeroespacial México 2019

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que en la Famex participan dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Economía, Comunicaciones y Transportes, para favorecer el intercambio comercial.

En la inauguración estarán presentes 630 empresas de 39 países, habrá 120 conferencias y más de cuatro mil encuentros de negocios. El invitado de honor para la edición 2019 será Canadá.

“Se espera que asistan 50 mil visitantes especializados hasta el 27 de abril que será el cierre. Para la clausura habrá un espectáculo aéreo abierto al publico y esperamos aproximadamente 200 mil visitantes”, refirió el titular de la Sedena.