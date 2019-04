Descarta AMLO venta de plazas con nueva Reforma Educativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la nueva Reforma Educativa en la Cámara de Diputados, para abrogar la enmienda constitucional impulsada por Peña Nieto en 2013, y rechazó que regrese la venta de plazas al magisterio.

“No va haber venta de plazas, tráfico de plazas, sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptarán grupos de intereses creados, no va a haber entrega de dinero a dirigentes para mantenernos quietos, no va a haber maíz con gorgojo”, puntualizó el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador dijo que quien no esté de acuerdo con la cancelación de la “mal llamada Reforma Educativa” tiene todo el derecho a manifestarse.

“Respeto a quienes defienden esa política pero no la comparto. Es muy claro que los del partido conservador voten en contra, es decir, por mantener lo mismo. Estaba yo viendo y casi todos votaron por cancelar la Reforma Educativa, menos los de un partido conservador. Que bien que sin simulación, fuera mascaras, hacer a un lado la hipocresía así se debe actuar”, manifestó.

Reiteró que la reforma impulsada por el ex presidente Peña Nieto solo sirvió para desprestigiar al magisterio, pero con la nueva reforma impulsada por su gobierno ya no será así.

“Los maestros no son corruptos, los maestros son gentes buenas, trabajadores, gente honesta. Me consta cuando desataban campañas en contra de maestros”, destacó.

Garantiza el derecho a la educación

El mandatario mexicano señaló que la nueva reforma garantiza el derecho a la educación y en ella se incluye:

Educación inicial y superior obligatoria

Se elimina INEE y evaluaciones docentes punitivas

Derechos laborales

Recordó que durante su administración se crearán condiciones favorables en materia educativa y no se va a hacer excepciones por pobreza; además de que van a entregar este año alrededor de 10 millones de becas.

“Fue un paso adelante, aunque no les gustó a adversarios. Fijamos postura en un memorándum -que generó polémica- que dice lo que hemos sostenido: que debe cancelarse la reforma educativa y no afectar al magisterio”, abundó.