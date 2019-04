Crece 8.2% depresión entre mexicanos en 2019

La atención médica para Enfermedades Neurológicas como la depresión en el país se incrementó 8.2% en comparación con el 2018, de acuerdo con cifras del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSa), ya se han dado 35 mil 976 atenciones médicas de este tipo, mientras que en el periodo anterior apenas se tenían 33 mil 221.

La temporalidad que se compara va de la semana 1 a la 15 de este año y retoma datos de atención médica del IMSS, ISSSTE, Semar, Pemex, DIF, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el reporte destaca que quienes más padecen estos cuadros son las mujeres, mientras que las entidades con el mayor número de casos son:

CDMX- 5,913 Chihuahua- 3,124 Jalisco, 2,684 Edomex-2,276 Veracruz- 2,208 Tamaulipas- 1,503 Durango- 1,451 Nuevo León- 1,423

Esta alteración en la función cerebral es muy común entre la población y ha venido creciendo el número de personas que la presentan aunque el origen es multifactorial.

La comparativa

Según la comparativa del periodo referido de Vigilancia Epidemiológica muestra que la Ciudad de México tuvo un repunte de 24.5% al pasar de cuatro mil 748 atenciones el año pasado a cinco mil 913, durante 2019, mientras que Chihuahua 13%, alcanzando tres mil 124 contra dos mil 761 y Veracruz, 25%, de mil 762 a dos mil 208.

En el caso de Jalisco y Edomex, el periodo anterior obtuvieron números más altos en las atenciones por depresión, al alcanzar tres mil ocho consultas y este año, dos mil 684; así como las dos mil 741 contra las dos mil 276 que registran este año, respectivamente.

Para el psicoanalista y suicidologo del Instituto Hispanoamericano de Suicidologia, Alejandro Aguila, la depresión es una problemática creciente en el país y presenta con la complicación de que su atención no se toma en cuenta dentro de la seguridad social y el cuadro básico de medicamentos.

Además de que ninguna estadística es cercana a la realidad, pues aunque sean oficiales hay población que no se está registrando como los pacientes de origen indígena, personas en situación de calle y menores de 10 años, lo que hace que sólo se tengan cifras aproximadas pero no exactas.

Análisis

En una entrevista con Publimetro, recordó que la situación de la depresión es tan grave y creciente a nivel mundial que la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que para 2020 sería la principal causa de incapacidad.

¿A qué se debe este incremento de depresión en los primeros meses de 2019?

–Tenemos que tomar en cuenta que en enero hay un incremento de depresión y suicidios y tiene que ver con tres factores principalmente: la crisis económica que pesa mucho; que se acaban las reuniones familiares, los regalos y la alegría que se registra por las fiestas navideñas y se enfrentan al trabajo o duelos que no se atendieron o resolvieron en su tiempo. Las dejan adormiladas en diciembre.

El último factor es que en México, la depresión no se atiende y la mayoría de los autores y expertos manejan que entre 75% a 85% de los suicidas presentaban algún tipo de depresión y no la atendieron a tiempo.

¿Qué otros factores intervienen?

–En este caso, la depresión puede registrarse en las personas por la cuestión política, ya sea porque apoyaban a otro partido, que tenían expectativas distintas o también a los despidos que se dieron con la llegada de la nueva administración, eso puede ser un factor de depresión.

¿Qué tan grave es está situación?

–La depresión no se detecta a tiempo, la gente cree que es un problema pasajero y no le toman importancia como un padecimiento de salud mental. A esto se agrega que tenemos condiciones de incapacidad para atención de estos pacientes, pues no contamos con un presupuesto y mucho menos con la posibilidad de entregarles medicamentos. Los antidepresivos no están dentro del cuadro básico de las personas que tienen seguro y lo tienen que comprar por fuera.

Además de que quienes presentan depresión no son un buen paciente, abandona la medicación o le tiene miedo; en cuanto hay una mejora abandonan el tratamiento considerando que ya están bien y pueden darse de alta. No ven el tratamiento como multifactorial, individual y familiar, que es a largo plazo.

¿Cuál es el llamado a las autoridades para atender esta situación?

–Es un problema muy complejo, he ido dos ocasiones a la Cámara de Diputados, invitado por distintos legisladores, con la idea de que se hagan propuestas para la atención de la salud mental, entonces ya están las propuestas aquí lo que requerimos es que algún senador o diputado abandere y se comprometa con esta medida. Otra de las complicaciones es que la depresión y el suicidio tienen muchos mitos y tabúes, por lo que es más políticamente bien visto para los políticos ayudar a los niños de la calle, a las mujeres embarazadas, a a los viejitos, a los de la diversidad o problemas de adicciones, es decir, es socialmente más digerible que el suicidio, que es un problema de estigma.

