‘Se confiaron’, dice AMLO a senadores que no votaron Reforma Educativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los senadores de Morena -que estuvieron ausentes durante la votación para la aprobación de la Reforma Educativa en el Senado- se confiaron al pensar que su participación no haría la diferencia.

“A veces se piensa -no estoy yo justificándolos- que no hace falta su voto, como ya se ha hecho, pues como ya se había aprobado en la Cámara de Diputados a lo mejor pensaron que uno o dos votos no iban a hacer la diferencia y resulta que sí, que fue por un voto que no se aprobó”, puntualizó el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Por lo anterior, confió que en la siguiente ronda los senadores estén presentes los legisladores "del movimiento liberal" para que de esa manera se logré la aprobación para abrogar “la mal llamada Reforma Educativa”.

Acusa a adversarios

El jefe del Ejecutivo federal acusó a los partidos conservadores de generar un bloque con otros legisladores para votar en contra de la Reforma Educativa que impulsa su gobierno.

“No se alcanzó la mayoría que requiere la aprobación de la Reforma en el Senado, faltó un voto porque los senadores de un partido conservador votaron en bloque en contra”, manifestó sin señalar nombres.

Lo importante, abundó, es que se “se va a reponer el procedimiento y espero que en un periodo extraordinario ya se defina”.

Memorándum seguirá vigente

El presidente afirmó que en tanto se aprueba la Reforma Educativa, seguirá vigente el memorándum que expidió.

"Dijeron que era ilegal, inconstitucional, pero no presentaron ninguna denuncia porque no hay fundamento. Todo fue propaganda”, manifestó.

“De todas maneras está el memorándum que reafirma -les guste o no- el compromiso inalterable de cancelar la mal llamada Reforma Educativa, que fue una imposición”.

Las dos abstenciones de Morena

Trascendió que el senador de Morena Salomón Jara, decidió minutos antes de la votación -y sin avisarle a sus compañeros- irse a cenar por lo que no estuvo presente en el Senado para apoyar la reforma de López Obrador.

Asimismo, también faltó el voto de la senadora Lucía Trasviña y el tercer ausente fue Juan José Jiménez, pero en este caso había un aviso previo por incapacidad.

El resultado fue 81 a favor, 39 en contra y dos abstenciones, de un total 122 votos.