Conmemorará AMLO la Batalla de Puebla en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no celebrará la Batalla del 5 de mayo en Puebla, sino en Coahuila, porque en Puebla hay un proceso electoral para renovar la gubernatura y no quiere interferir.

“No voy a ir a Puebla, va a ir la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero; no puedo estar en puebla porque hay elecciones y he decidido no visitar estados en procesos electorales”, señaló el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

¿Por qué en Coahuila?

López Obrador informó que este fin de semana va a emprender una gira por el norte por lo que la conmemoración del 157 aniversario de la Batalla de Puebla se llevará a cabo el día domingo 5 de mayo en Piedras Negras, Coahuila.

Argumentó que se llevará a cabo en ese lugar por ser tierra de Ignacio Zaragoza, el militar mexicano reconocido como el héroe de la Batalla de Puebla.

“De ahí era Ignacio Zaragoza, nació en lo que hoy es el estado de Texas, pero cuando él nace Texas pertenecía a Coahuila, la historia que ya conocen, nos quitaron el territorio en esa parte”, dijo.

Además, enfatizó que el 5 de mayo es la fecha que más se conmemora en Estados Unidos por la defensa de México ante Francia.

Visitará refinería de Cadereyta

Como parte de su gira por el norte, López Obrador informó que este viernes visitará la refinería de Cadereyta en Nuevo León y tendrá un acto después en Monclova, Coahuila. Mientras que el sábado estará en Sabina y en Acuña del mismo estado.