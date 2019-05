Reciben 14 millones de personas Programas de Bienestar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que actualmente 14 millones de personas reciben los Programas de Bienestar del Gobierno de México; sin embargo, la meta es llegar a 22 millones de beneficiarios.

“Espero que para el próximo informe pueda decir ya se echó a andar todo”, dijo el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional al reconocer que no todos los programas sociales han avanzado al mismo ritmo.

Afirmó que uno de cada dos hogares en México será beneficiado con los programas sociales de su gobierno, mientras que el 100% de las viviendas que se encuentran en zonas indígenas serán respaldados con los apoyos de la Secretaría de Bienestar.

Indicó que, para facilitar la entrega de recursos, se trabaja en la creación de 10 mil Centros de Desarrollo Integral, que se convertirán en sitios estratégicos que estarán cercanos a 250 mil comunidades del país, para que la gente pueda llegar a pie en un lapso menor a dos horas y cobrar sus apoyos.

Avance en programas

A poco de cumplirse seis meses de su gobierno, el mandatario emitió un informe parcial de los Programas de Bienestar:

Indicó que el programa para adultos mayores va al 85%, pues de una meta de ocho millones de adultos mayores han recibido su apoyo -ya de manera regular cada dos meses los dos mil 550 pesos- alrededor de seis millones 500 mil.; el otorgado a personas con alguna discapacidad ha cubierto a 150 mil de un millón. Sobre las becas -de primaria y secundaria- va al 50%; las de preparatoria van al 70%, y las becas universitarias se han entregado a 100 mil de 300 mil alumnos.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro emplea actualmente a 400 mil jóvenes aproximadamente. Los apoyos a campesinos para sembrar van al 70%. Sembrando Vida, programa pensado para cubrir 500 mil hectáreas con 200 mil sembradores, también va al 70% de avance.

Mientras tanto, explicó que las Tandas para el Bienestar es el programa más rezagado “con cinco mil por semana”, pero aseguró que va creciendo.

Economía

En cuanto a la parte económica, el presidente dijo que la recaudación ha sido buena y constante, ejemplo de ello es que en materia fiscal se llegó a un billón 400 mil millones de pesos.

“Tenemos, para que tengan una idea, ingresos fiscales por un billón 400 mil millones hasta ahora, en términos generales, y llevamos ejercido un billón 300 mil (millones); es decir, traemos un colchón de 100 mil millones de pesos. Nuestros detractores dicen que es un subejercicio, pero son ahorros, pero esta disciplina nos permite tener ahorros porque no va a haber déficit, porque no vamos a gastar más de lo que ingrese y no vamos a aumentar la deuda”, sostuvo.