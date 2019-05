Este es el origen del Día de las Madres en México

Si hay una fecha respetada y celebrada por la mayoría de los mexicanos es el Día de las Madres, es el día en que muchos hijos aprovechan para celebrar, consentir y hacer regalos a la mujer que les dio la vida.

Pero, ¿te has preguntado cuál es el origen de esta fecha?

En el mundo, su origen se remonta a mayo de 1905, cuando Anna Jarvis pensó en hacerle un homenaje a su madre, Ann Reeves, quien murió el 9 de mayo de ese mismo año.

A partir de entonces Anna emprendió una campaña no solo para su madre sino para todas las mamás en Grafton, Virginia Occidental. Para 1907 en la Iglesia Metodista Episcopal Andrews llevó a cabo la primera celebración.

En 1914, el presidente de EU, Woodrow Wilson, firmó un decreto de ley para establecer el Día de la Madre como una fiesta nacional y se lleva a cabo el segundo domingo de mayo.

En México

Por iniciativa del periodista Rafael Alducín, fundador del diario Excélsior, el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo.

El 13 de abril de 1922, el periodista lanzó una convocatoria en las planas del periódico para institucionalizar esta fecha y conmemorarla por primera vez.

El entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos se unió a la propuesta y poco después lo hicieron la Cruz Roja y el Episcopado Mexicano.

Sin embargo, debes saber que hay una versión que apunta a que la propuesta tenía como objetivo difuminar al movimiento feminista que comenzaba a tomar fuerza en el estado de Yucatán.

Los mexicanos fueron adoptando la fecha como un momento de celebración para las mamás con esta premisa:

“no hay sacrificio suficientemente grande para el corazón de una madre; no hay cáliz de dolor y amargura que ésta no esté dispuesta a llevar a sus labios, si puede evitar una gota tan sólo de acíbar a los seres queridos, prolongación de su propia vida; no hay manera de poder aquilatar con certeza la profundidad y alcance del amor materno”.

Se espera que este 2019 las ventas por la festividad sea de más de 2.4 millones de dólares, que significa un aumento del 3.5% respecto al año anterior, de acuerdo con cifras de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).











