PT en el Senado propone que austeridad republicana quede en la Constitución

La senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, impulsará desde el Senado elevar a rango constitucional la austeridad republicana, principio que se aplica en la administración federal con la llegada de Andrés Manuel López Obrador.

Para que esta propuesta sea una realidad se debe reformar el artículo 134 de la Constitución con el objetivo de que en un futuro se olvide la idea de maximizar los recursos y "los gobiernos vuelvan a la opulencia y el despilfarro".

La iniciativa con proyecto de decreto que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Legislativos y de Estudios Legislativos, Primera, tiene como objetivo garantizar la máxima de que los gobiernos administrarán con austeridad, eficiencia, eficacia, economía, rendición de cuentas, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Esto, bajo la premisa del gobierno en turno de que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

La senadora petista detalló que la austeridad no significa perjudicar los derechos ni los programas sociales sino maximizarlos, darles verdadero sentido combatiendo los gastos superficiales y opulentos de administraciones pasadas, derroches que atentan contra el principio de progresividad contemplado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de que los servidores públicos son, ante todo servidores del pueblo, por lo que "la austeridad es por ende una obligación del Estado frente a quienes detentan la soberanía: las y los mexicanos".

Bañuelos de la Torre lamentó que los gobiernos anteriores tuvieran una gran falta de sensibilidad con el pueblo mexicano empobrecido, pues olvidaron que deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población, de ahí la necesidad de elevar a rango constitucional el principio de austeridad republicana que conduzca a este nuevo gobierno

La pertinencia del tema

El abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, Francisco Burgoa, consideró que esta medida abonará a que todas las administraciones venideras adopten una política para eliminar el derroche de recursos.

En una entrevista con Publimetro, dijo que es una buena propuesta, ya que en caso contrario cada gobierno aplicará una política nueva de cómo llevará su gobierno olvidando la optimización del presupuesto.

¿Qué opinas de esta propuesta?

– Es una propuesta que me gusta porque en los gobiernos anteriores la austeridad no era un tema que estuviera presente al momento de llevar distintas políticas de los gobiernos en turno y desgraciadamente teníamos gobierno que vivían y se despachaban en la opulencia. Que despilfarraban recursos y realmente para ellos no existía espacio para hablar de la austeridad y eso debería de ser un ejercicio natural de todos los ordenes de gobierno.

¿Cómo aplicaría esta modificación?

–Se busca reformar el primer párrafo del artículo 134 de la constitución que habla de los recursos económicos de que disponen los ordenes de gobierno, la federación, municipios, alcaldías, etcétera y vienen los principios que deben de regir esos recursos y la propuesta tiene como propósito incorporar dos principios nuevos; el tema de la austeridad y de la rendición de cuentas.

¿Aplicaría para todos los órganos?

– Debería de ser hasta en todos los órganos autónomos. Debió ser un principio que no se había puesto sobre la mesa o hacerlo una obligación, el reto para los próximos gobiernos desde el momento que deben ajustar sus políticas públicas a temas de austeridad. La austeridad desde la Constitución debe verse como una obligación del estado, una política permanente y no debemos de espantarnos de que llegue si sirve para eficientar el gasto.

