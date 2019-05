INE ordena al PAN sustituir promocional en Puebla

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó al Partido Acción Nacional (PAN), sustituir su promocional en radio titulado "Puebla es tuyo V2 Enrique Cárdenas Radio", con folio RA00604-19, ya que, el material no contiene referencias que identifiquen al partido político responsable del mensaje.

Al sesionar de manera extraordinaria, se dio razón a la queja de Morena, quien argumentaba que el material podría generar confusión en el electorado, en el actual Proceso Electoral Extraordinario que se celebrará en Puebla.

El partido albiazul cuenta con un plazo no mayor seis horas para la sustitución, además se vinculó a las concesionarias de radio para que, en un plazo no mayor a doce horas, se abstengan de difundir el promocional y realicen, en un plazo que no podrá exceder las 24 horas, la sustitución pertinente.

Con el voto unánime de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Benito Nacif, la comisión determinó dictar las medidas cautelares dado que, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho el promocional denunciado, en ninguna parte contiene referencia, elemento o dato de identificación del partido político responsable de su emisión.

"Lo que puede causar confusión en el electorado y afectar el voto razonado, lo cual podría poner en riesgo el principio de certeza", coincidieron los consejeros.

Lo más visto en PublimetroTV: