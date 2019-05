Carta de Calderón a AMLO… ¿con fecha de 2018?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este martes la carta que le envió el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa; sin embargo la misiva tiene fecha del 11 de enero de 2018.

Te puede interesar: EPN y Calderón condonaron 400 mmdp de impuestos, AMLO

El equipo de comunicación del presidente no aclaró si se trató de un error de Calderón Hinojosa; únicamente se reservó a decir que se trata del documento original, aunque al final de la misiva la frase “Mis mejores deseos para Usted y para su familia en este 2019 que comienza”, aclararía que sí fue un error del ex presidente.

En el texto, el ex mandatario expone sus motivos por los que solicita protección para él y su familia:

“Como usted sabe, en el desempeño del cargo de presidente de la República se asumen tareas y se toman decisiones extremadamente complejas. Entre las más delicadas se encuentran, a mi juicio, las que tienen que ver con la responsabilidad de ‘cumplir y hacer cumplir’ la Constitución y la Ley”.

El ex panista detalló en la misiva que como consecuencia de su cargo para enfrentar la violencia en el país, en diversas ocasiones fue objeto de distintas amenazas, algunas públicas y otras directas.

Respeta decisión

Calderón Hinojosa refirió que respetaba la decisión de AMLO de retirar toda la protección a ex presidentes, pero con ello su familia había quedado desprotegida.

“Entiendo muy bien las motivaciones de la decisión que ha tomado: sé perfectamente que ha habido abusos en esta materia, pero este no era el caso. Sé que en muchas ocasiones se ha otorgado protección del Estado a quien no lo necesitaba o lo ameritaba legalmente. En mi caso, dicha protección la necesito y se justifica plenamente dados los riesgos asociados al desempeño del cargo”.

El ex mandatario argumentó que lo solicitado encuadra en el concepto definido por la propia Constitución como “servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.

"Nunca robé"

El ex panista expuso a López Obrador que sus ingresos actuales son variables e inciertos, razón por la que no le es posible pagar los servicios de seguridad que su familia y él requieren.

“Es posible que algunos ex presidentes estén en una situación de solvencia económica que no tengan ningún problema para hacerlo. No es mi caso, Contrario a lo que pudiera decirse, nunca robé ni me enriquecí en el desempeño del cargo”, aseveró.

Además agregó que tiene un hijo menor de edad, que es injusto que se quede indefenso por razones políticas completamente ajenas a su voluntad.



Publicidad



También puedes ver: