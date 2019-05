Habrá nueva reunión entre López Obrador y la CNTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el próximo lunes, a las cinco de la tarde, se volverá a reunir con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para continuar el diálogo sobre la nueva Reforma Educativa.

"Nada que no se pueda resolver, todo se va a resolver, no tenemos diferencias de fondo (con los maestros)", afirmó en rueda de prensa desde Palacio Nacional al calificar de "muy buena" la reunión que sostuvo este lunes con líderes de la Coordinadora.

El mandatario aseguró que las puertas de Palacio Nacional siempre estarán abiertas para todas las organizaciones que tengan alguna discrepancia, puesto que el Gobierno escuchará a todos debido a que en la Cuarta Transformación hay democracia.

“Fue muy buena reunión, no hubo desacuerdos, claro que hay diferencias porque es normal, ya he dicho en otras ocasiones que se la pasaría uno bostezando si no hubiese diferencias no sería vida que todos pensáramos igual”, argumentó.

Dará respuesta

López Obrador reveló que los integrantes de la CNTE le entregaron un documento que no se podría considerar propiamente como un pliego petitorio porque no se incluyen todos los temas, pero se comprometió a dar respuesta puntualmente y por escrito.

Consideró prudente preguntar a los maestros si estaban de acuerdo con revelar el texto, por lo que será hasta el lunes –al tener una nueva reunión- cuando se tenga una respuesta.

El presidente aclaró que "no hay nada oculto, no hay secretos, pues todos queremos una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares".