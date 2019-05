Nosotros no dimos a conocer los nombres de periodistas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno haya dado a conocer los nombres de quienes recibieron ‘apoyos para trabajos informativos’ durante la administración de Enrique Peña Nieto.

“Esto tuvo que ver con otras dependencias, sí dieron a conocer los nombres, nosotros solo entregamos esa información al Instituto de la Transparencia, pero no, no dimos a conocer los nombres”, aseguró en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Refirió que fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) quien solicitó al gobierno entregar la información sobre columnistas y periodistas porque así lo demandaba la ciudadanía.

Además, el mandatario aclaró que columnistas, periodistas y ciertos medios no sólo recurrieron a los anteriores gobiernos por la publicidad, sino para “otros negocios”.

“No es el gasto de publicidad del Gobierno, esto es otra cosa, el gasto de publicidad el año pasado fue de 10 mil millones de pesos, son cosas distintas”.

No suspenderá publicidad oficial

López Obrador insistió en que la publicidad oficial no es un delito e indicó que en su administración no será suspendida por que es un derecho que se tiene.

"El Gobierno requiere informar, son empresas, son fuentes de trabajo, además por Ley nosotros tenemos derecho a informar, se hace a través de redes sociales, se van a seguir haciendo contratos de publicidad con medios, transparentes, con medios, convencionales, no convencionales, de acuerdo a la cobertura y alcance que tienen", abundó.

Sin embargo, puntualizó que se terminará el abuso que existía, por lo cual en su administración -con la Ley de Austeridad- tomo la decisión de reducir el gasto de publicidad de 10 mil millones de pesos a sólo cuatro mil mdp. “Nos vamos a ahorrar este año seis mil millones de pesos”, dijo.

Denuncia falta de información

El presidente cuestionó la forma en que el periódico Reforma reveló la información, tanto de periodistas que recibían apoyo del gobierno como de las empresas a las que se condonaron impuestos en los sexenios anteriores -que recién también se dio a conocer-.

“Si aparecen nombres en un periódico hay que ver quien entregó la información. Además, en ese periódico se dieron a conocer nombres de las empresas de condonaciones de impuesto y no aparecieron todas. Eso no se vale porque si se da la información y entonces, aparecen nadamas -no vi la lista, pero pregunté- esta empresa sí y otra no, entonces eso no se debe hacer porque es como si aquí a nosotros nos pregunta Transparencia, ¿quiénes recibían (apoyo)? y los que son nuestros amigos dijéramos no estos no, nadamas estos otros, pues no, nosotros no mentimos”, aseguró.

Este jueves Reforma filtró la lista de los nombres de 36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos con EPN por mil 081 millones de pesos en publicidad y comunicación.

Entre los nombres que aparecen esta el de Joaquín López Dóriga, Federico Arreola, Enrique Krauze, Óscar Mario Beteta, Beatriz Pagés, Callo de Hacha, Raymundo Rivapalacio, Ricardo Alemán, Adela Micha, entre otros.