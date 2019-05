Continuará austeridad en el IMSS sin tocar a trabajadores: Robledo

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dijo en esta dependencia se seguirán los lineamientos de austeridad de la presente administración sin tocar al personal sindicalizado, a médicos o enfermeras.

“La austeridad no hay que entenderla mal, la austeridad tiene qué ver con gasto superfluo, sí con trabajadores de confianza que muchas veces no están trabajando, no son todos los casos. Los basificados no tienen nada de qué preocuparse y menos tiene de qué preocuparse el personal del servicio médico, enfermeras”, dijo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazó que haya habido despidos o se haya dejado de cubrir los ingresos del personal, como son los médicos suplentes.

En entrevista luego del sorteo de la Lotería Nacional conmemorativo al 40 Aniversario del IMSS-Bienestar, explicó que cuando entre en operaciones el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y absorba este programa del Seguro Social se tendrá que revisar la antigüedad y las plazas, para ver si se transfieren a la nueva instancia.

IMSS-Bienestar, tan importante como la Guardia Nacional: Zoé Robledo

Dicho Instituto absorberá al IMSS-Bienestar y sustituirá a lo que actualmente es el Seguro Popular, por lo que consideró que será tan importante como la Guardia Nacional.

Robledo reiteró que en el primer trimestre del año se ha ejercido casi la totalidad de los recursos asignados al Seguro Social y solamente el rubro de obras se mantiene bajo (24 por ciento).

La instrucción presidencia fue constatar que todos los proyectos de infraestructura existan y se revisen todos los lugares donde se haya colocado una primera piedra, donde se haya tomado una foto, sin importar si los hospitales o clínicas están cerradas.

Ante las declaraciones de su antecesor Germán Martínez sobre una presunta injerencia de la Secretaría de Hacienda y de que no iba a ser florero, Robledo afirmó que ninguna mujer u hombre de la administración está en esa calidad.

