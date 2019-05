Retrasar vuelo comercial cuesta el cargo a Josefa González en Semarnat

Luego del escándalo por haber pedido que se retrasara el despegue de un avión, Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena renunció la tarde de este sábado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), esto fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que en una llamada que tuvo con González, ella le dijo lo que había pasado.

"Hoy hablé con ella en la mañana para que atendiera un asunto, me dijo que estaba muy apenada por un error que cometió, me dijo lo que había sucedido y puso a mi disposición su renuncia, la acepté porque nosotros no tenemos derecho a fallar en nada", dijo.

Así dio a conocer Josefa Gonzalez su renuncia:

La transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Por eso, he presentado mi renuncia al Presidente López Obrador. Agradezco la oportunidad de servir a México y lo seguiré haciendo desde otras trincheras. — Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (@Josefa_GBOM) May 25, 2019

"El día de ayer al iniciar una gira de trabajo, causé un retraso a los pasajeros que viajaban en el avión y a su tripulación. No hay justificación", escribió la ex titular en su cuenta personal.

pic.twitter.com/gjg0PMtXFb — Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (@Josefa_GBOM) May 25, 2019

¿En qué consistió el escándalo por el que renunció la titular de la Semarnat?

Gracias a una llamada telefónica, el vuelo AM 198 de Aeroméxico se retrasó 38 minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en espera de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena.

El vuelo de Aeroméxico 198 programado de la Ciudad de México a Mexcali este viernes estaba programado para las 9:30 horas. Salió a las 10:08 según el portal Flight Aware.

El usuario de Twitter, Jorge Rioja, publicó una fotografía de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena a bordo del avión.

Escribió: "Voy a Mexicali. A punto de despegar, el avión detiene su marcha el capitán informa que por orden presidencial debe regresar por un pasajero.neta?".

Gracias a @Medorio_Cazares por sus fotos del incidente del vuelo 198 de @Aeromexico 24 de mayo pic.twitter.com/7YtfKq04VL — Jorge R Rioja (@CoACHconsultor) May 25, 2019

"Vuelo 198 de CDMX a Mexicali, Aeroméxico. El capitán fue el que hizo el anuncio que era por orden presidencial", denunció.

"No lo grabé porque no sabía quién era hasta que le pregunté a uno de los sobrecargos. Después busqué su nombre y su cargo en internet. Subió con un muchacho joven que podría ser su hijo que portaba una cámara, ella con una maleta Kipling rosa muy fifí", siguió.

Otro usuario, Alberto Díaz, se quejó directo en la cuenta de Aeroméxico:

"Estoy en el vuelo #AM198 de @Aeromexico. Inicia el remolque a tiempo para despegar, de pronto regresa a plataforma otra vez.

El capitán anuncia disculpándose que habían recibido la instrucción de regresar porque era "imperativo" esperar a un pasajero del gobierno federal".

