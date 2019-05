AMLO nombra a Víctor M. Toledo como secretario de Medio Ambiente

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Víctor Manuel Toledo sustituirá a Josefa González Blanco como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario también hizo el anuncio de que el senador Ricardo Ahued Bardahuil va a pedir licencia como administrador general de Aduanas.

“Se trata de dos buenos ciudadanos, buenos servidores públicos, profesionales, gente honesta, es el principal distintivo de los dos, no sólo la experiencia, profesionalismo, sino la honestidad, es lo que mas se necesita en el servicio publico”, puntualizó el presidente.

Lamenta salida de Josefa González

Respecto a la renuncia de Josefa González, el mandatario señaló que lamentaba mucho la salida de su gabinete debido a que, en lo personal, la quería mucho puesto que era una mujer de muy buenos sentimientos, sin embargo, cometió un error y no se podía dejar pasar.

“Es lamentable, nosotros no tenemos derecho a fallar en nada, porque si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política, y no se puede realiza un cambio. Si no se tiene congruencia, los conservadores avasallan, pero si se tiene autoridad moral, hay autoridad política y vamos a resistir y llevar a cabo la transformación”, manifestó.

En el caso de Josefa, informó que ella misma fue quién le habló del tema -del retraso que provocó en un vuelo entre la capital del país y Mexicali- por lo que reconoció su error y le ofreció su renuncia.

“Ella misma me habló del tema porque yo no sabía; le llame por teléfono para encargarle un asunto de San Luís Potosí y me dijo que había cometido un error y me ponía a su disposición su renuncia porque no quería afectar la transformación, el movimiento que estamos llevando a cabo”, abundó.