El diablo “tiene bronca con México”, dice el papa Francisco

El papa Francisco consideró que el diablo “tiene bronca con México”, en referencia a la ola de violencia que azota a nuestro país desde hace años.

“Realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad. Los mismos mártires nuestros, ¿no? Las persecuciones a los cristianos, que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta violencia, ¿por qué en México?, algo pasó ahí.

“Esto no es teología, habla el hombre de pueblo, como si el diablo le tuviera bronca a México, ¿no? Porque si no, uno no se explica tantas cosas”, señaló el Sumo Pontífice en una entrevista a Noticieros Televisa.

La periodista Valentina Alazraki preguntó al papa qué debe hacer el gobierno mexicano para resolver la crisis de violencia, a lo que consideró no poder dar consejos o proponer algo debido a que es un tema que pertenece al ámbito político.

Dijo que México debe buscar “salidas políticas” a sus problemas y acuerdos entre los diversos sectores y partidos y se mostró en desacuerdo con la idea de quienes sostienen que el país debería pactar con el narcotráfico como una solución para pacificar al país.

Desde 2006, año en que el expresidente Felipe Calderón declaró la Guerra contra el narcotráfico, el país está inmerso en una espiral de violencia que ha provocado la muerte de 250 mil 547 personas desde diciembre de ese año hasta abril de 2018, de acuerdo con cifras oficiales.

