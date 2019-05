Anuncia AMLO desbloqueo de cuentas de Altos Hornos de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya descongeló las cuentas de Altos Hornos de México, por lo que podrá seguir funcionando para continuar con su producción y así pagarle a los trabajadores de planta.

“Hubo un pronunciamiento de los directivos que se iba a cerrar la planta porque tenían congelados sus fondos. Me hicieron una solicitud legisladores de Coahuila para que se viera si era posible legalmente que se separara la empresa del juicio que se le sigue al empresario", puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Por lo anterior, dijo que habló con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto y le informó que ya se habían descongelado las cuentas para que la empresa pudiera seguir trabajando sin ningún problema.

López Obrador aclaró que una cosa es la empresa y otra el empresario. “En el caso de la empresa tiene la posibilidad de contar con todos sus recursos para que no se detenga la producción, eso fue lo que se vio ayer, fue la consulta que le hice al director del Inteligencia Financiera y dijo que ya estaba procediendo a eso”, abundó.

Agregó que en la solicitud de desbloquear las cuentas, le argumentaron que era necesario separar el proceso que se lleva contra Alonso Ancira para que no se perdieran los empleos de la planta que opera en Monclova, Coahuila.

Rechaza persecución

El mandatario negó que exista una persecución contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

“No hay persecución política. Son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir y se tienen que castigar en el caso de que así lo determinen los jueces. Es todo. Yo he dicho que no es mi fuerte la venganza. No conozco a ninguno de los dos, nunca he visto al señor de Altos Hornos, ni al exdirector de Pemex. Son procesos que ya venían de tiempo atrás”, aseguró.

Asimismo, reiteró que la Fiscalía General de la República es una entidad autónoma y descartó que este sea un asunto de ‘venganza’ personal de Santiago Nieto en contra de Lozoya. “Lo que pasa es que nosotros no podíamos volear la hoja, cerrar los casos”, señaló.

El presidente destacó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera lo mantiene informado sobre todos los casos que surgen y este no fue la excepción. “No es nada personal. Santiago Nieto tiene que actuar así porque es su trabajo”.

Explicó que la FGR será la responsable de determinar si se extiende la investigación del caso a más ex funcionarios del Gobierno federal, durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.