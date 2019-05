Jesús Ramírez desmiente noticia sobre gatos en Palacio Nacional

El coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, rechazó que los más de 10 gatos que habitan en Palacio Nacional vayan a ser trasladados a otro sitio, por el contrario, aclaró que personal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acude al lugar para verificar su estado de salud.

Te puede interesar: #ConLosGatosNo: ¿Cuál será el destino de los mininos de Palacio Nacional?

“Es una noticia falsa lo que se ha difundido. Los gatos son mantenidos, sostenidos por personal de la Secretaría de Hacienda y la Facultad de Veterinaria de la UNAM se encarga de verificar su estado de salud. Son vacunados contra diferentes tipos de enfermedad, contra la rabia, entonces, hay un cuidado”, hacia ellos, dijo.

Además, hay un cuidado y aprecio de los trabajadores hacia los felinos “y se les da de comer y atiende, porque son parte ya de Palacio Nacional. No hay ninguna actitud negativa”, comentó.

“Son parte de la vida de Palacio Nacional. Incluso, hay un inventario de cuántos gatos hay, algunos tienen nombre, otros no (…) hay de varios colores, están fotografiados por si alguien pide, por Transparencia información sobre la suerte de los gatos, pero aquí se respeta a las personas y a los animales”.

Mantendrán seguridad en el recinto

En otro tema, Ramírez Cuevas dijo que se mantendrán los protocolos habituales de seguridad en Palacio Nacional, en torno a la correspondencia y la identidad de las personas que ingresan a esta “casa del pueblo mexicano”.

“Nada extraordinaria, lo normal, pero acorde con que es Palacio Nacional y dado que aquí despacha el Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador)”, dijo en entrevista, luego de que ayer se registró un atentado contra la senadora de Morena Citlalli Hernández, quien recibió un libro-bomba.

Sin embargo, se reservó los detalles de la revisión a la correspondencia que recibe el Ejecutivo federal, dado que ello, abundó, “es un tema de seguridad”.

Entonces, “el presidente siempre tiene la certeza de recibir (sin ningún riesgo) los regalos, mensajes, cartas o peticiones”.

Respecto a si es un mito o no el que alguna persona pruebe antes la comida que se le proporciona al presidente López Obrador, expuso que éste consume alimentos en muchos lugares públicos “y ahí si no hay nadie que pruebe sus alimentos” y, de manera particular, tampoco hay nadie que revise su comida".

“Pero, sí hay medidas de seguridad respecto a lo que consume el presidente, cuando es necesario”, resaltó.

Ramírez Cuevas recordó que, en el caso del Palacio Nacional, se cuenta con un sistema desde hace mucho tiempo que se utiliza para tener certeza y seguridad sobre lo que recibe el presidente en turno.

Y, “aquí en Palacio (Nacional), sí hay medidas que se toman y que se seguirán tomando respecto al control del ingreso, las identidades de las personas que ingresan y la revisión de los paquetes, las bolsas, las mochilas que ingresan por medidas de seguridad normal”.

A pregunta expresa, comentó que se habilitarán las dos bandas de seguridad, las cuales estaban en mantenimiento.

También puedes ver: