Si México quisiera podría detener migración y tráfico de drogas: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México debe detener el tráfico de drogas y el paso de migrantes a su país como una "señal de buena fe".

"Lo podrían hacer si quisieran", dijo el mandatario a través de un mensaje en Twitter.

As a sign of good faith, Mexico should immediately stop the flow of people and drugs through their country and to our Southern Border. They can do it if they want!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019