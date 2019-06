Acatará AMLO orden de juez sobre aeropuerto de Santa Lucía

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se acatará la decisión del juez sobre el tema del aeropuerto en Santa Lucía, por lo que esperará que se emita el dictamen de impacto ambiental para comenzar la obra.

“No hay obras todavía, de todas maneras vamos a respetar la decisión del juez pero aún estamos esperando que se emita el dictamen sobre impacto ambiental”, manifestó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador consideró que el nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles “molesta mucho a los corruptos” y están aún más enojados “porque la gente dijo no al negocio”.

“Acuérdense de lo que hicieron tres o cuatro meses antes de la elección, solicitaron un crédito para el aeropuerto con la idea de que ya no se pudiese dar marcha atrás, amarraron completamente el negocio, pensaron que no se iba a destapar y no les importaba que se iba a hacer el aeropuerto en la zona más baja del Valle de México donde se hunde medio metro por año”, refirió.

Además, recordó que lo se pretendía también es convertir el actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México en un “Santa Fé”.

Drones vigilan la supuesta obra

El mandatario acusó que en las administraciones pasadas los ambientalistas y la ‘prensa fifí’ callaron sobre lo que se iba a hacer y ahora “andan desesperados” que hasta con drones vigilan la “supuesta obra”.

Señaló que ell general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), le informó acerca de la presencia de drones en el terreno de Santa Lucía.

“Es algo increíble que estén utilizando drones para grabar toda la base aérea de Santa Lucia para tener fotografías, pruebas, de que se está trabajando y poder detener la supuesta obra, ¿pero drones?”, cuestionó.

Asimismo, denunció que sus opositores “andan provocando por todos lados” puesto que lo mismo han hecho con el Tren Maya y la Refinería en Dos Bocas Tabasco, cuestionando si ya se tiene el estudio de impacto ambiental y cuánto va a costar.

Tribunal frena construcción

La respuesta de López Obrador se dio después de que un tribunal federal ordenó frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no afectará al medio ambiente.