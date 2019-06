Foto con Naasón Joaquín fue por saludo: Sergio Mayer

Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, se deslindo de cualquier vinculo tanto con el líder Nasoón Joaquín García como con la iglesia La Luz del Mundo y aseguró que la foto en la que aparece con él fue solamente un saludo, como lo hace con otras personas.

“La fotografía en la que aparezco que circula en redes sociales, solo refiere un instante de un saludo, como frecuentemente lo hago con numerosos personajes y ciudadanos a quienes encuentro en eventos y me piden saludarles, aún sin conocerlos”, apuntó en un comunicado.

El día de ayer tuve el gusto y el honor de conocer al líder espiritual de la organización religiosa “Luz del Mundo” ; Naasón Joaquin Garcia. Coincidimos en un evento completamente cultural , lleno de arte, música y talento, donde todos los asistentes e invitados, disfrutamos música de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina Armada de México, y las voces del coro internacional de la (APEM) Asociación de Profesionistas y Empresarios de México. Un espectáculo de ópera teatral completamente laico. #primerolacultura #palaciodebellasartes

A post shared by Sergio Mayer (@sergiomayerb) on May 16, 2019 at 7:49pm PDT