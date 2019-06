Guardería ABC: Ministro Zaldívar lamenta freno a proyecto sobre el caso

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lamentó que se haya frenado el proyecto de responsabilidad constitucional de servidores públicos por la tragedia de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009.

A través de su cuenta de Twitter aseguró que se trató de una tragedia y una "enorme injusticia".

"El proyecto que me correspondió presentar al Pleno, proponía establecer la responsabilidad constitucional de varios servidores públicos, con especial énfasis en aquellos que ocupaban los cargos más altos en los tres órdenes de gobierno. No se trataba de determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales de dichas autoridades, sino de señalarlas desde los valores de la Constitución y reprobarlas con ese peso. Se trataba de redimensionar la noción del servicio público como responsabilidad y no como privilegio", se lee en su columna ‘Guardería ABC: no debieron morir’.

#GuarderíaABC fue una tragedia y una enorme injusticia. Hace 9 años propuse responsabilidad constitucional de altos servidores públicos cuya negligencia provocó la muerte de 49 niños. Lamento todavía que proyecto no haya sido aprobado. No los olvidemos https://t.co/ch7fxi5dNa — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) 5 de junio de 2019

En total, 29 niños murieron y 106 resultaron lesionados en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

A 10 años de la tragedia, los padres de los menores que perdieron la vida y de los fallecidos siguen luchando apra que se haga justicia.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se mantendrá la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por la tragedia ocurrida hace 10 años en la Guardería ABC, pero aseguró que se va a reforzar con elementos y pruebas suficientes.

“Analizamos el asunto y desde luego se mantiene la denuncia, pero se va a reforzar para que se tengan todos los elementos, como todavía no se ratifica, al momento que llame la Fiscalía, se van a presentar muchos más elementos, más pruebas para que sea una investigación seria y haya justicia”, puntualizó.

