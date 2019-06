Sin acuerdo sobre aranceles entre México y EU: Ebrard

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, informó que en la reunión de este miércoles no se lograron acuerdos sobre la cancelación de aranceles de Estados Unidos hacia México.

Durante el mensaje que ofreció esta tarde desde Washington, detalló que mañana continuarán las negociaciones con las autoridades estadounidenses en aras de lograr la cancelación de pago de impuesto a los productos mexicanos, como advirtió la semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Mañana estaremos trabajando varias horas para explorar las posiciones y saber qué avances tuvimos" precisó ante medios locales.

Ebrard Casaubon abundó que las autoridades de ambos países expusieron los puntos en los que no estaban de acuerdo y aunque dijo que en una sola reunión no se lograron los avances previstos, confió en que mañana se logren.

"El punto de partida es que situación actual no debe continuar como está y el flujo (migratorio) está alto", apuntó.

Detalló que en la sesión de esta tarde con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue muy cordial, mientras que para la pactada para este jueves aún no conocen con quienes se reunirán.

"No discutimos las tarifas, el diálogo se centró en migración y en la propuesta de México", acotó.

Previo a la postura del canciller mexicano, el propio presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su opinión a través de su cuenta personal de Twitter.

Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019