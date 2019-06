Homofobia, violación de derechos y asesinatos, panorama que aún enfrenta la comunidad LGBT+

A pesar de existir resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y esfuerzos para erradicar la discriminación, la comunidad LGBT+ continúa enfrentándose a prácticas homofóbicas, violaciones a sus derechos y crímenes de odio por su orientación o identidad.

La Encuesta Sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG 2018), realizada por el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) y la CNDH arrojó que seis de cada 10 personas de la población LGBT+ se han sentido discriminadas por expresar lo que son y lo que sienten y 53% reportó haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso.

En entrevista con Publimetro, Tania Ramírez Hernández, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Conapred, consideró que “la discriminación que se encuentra en nuestro país y para este grupo de población está a menudo enraizada en las prácticas sociales, en las leyes, o en el tipo de servicios que se dan a las personas de manera diferenciada por su orientación sexual o identidad de género”.

Los casos más notorios de discriminación hacia estas personas se da en tres aspectos: legal, laboral y salud.

Ramírez Hernández explicó que un ejemplo del aspecto legal es que a muchas personas se les sigue negando la posibilidad de contraer matrimonio, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2015, que respalda el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo.

“Sigue habiendo estados o municipios en donde en el Código Civil se mantienen restricciones que señalan que el matrimonio es lo que sucede entre un varón y una mujer. Muchas veces la normatividad puede estar adecuada, pero si un juez de lo cívico se niega, por motivos de criterio, a permitir el matrimonio entre esas personas estamos hablando de un caso de discriminación”, indicó.

Foto: Cuartoscuro | Archivo

En términos laborales, la discriminación se reduce a las posibilidades de contratar a una persona por su orientación o preferencia sexual, algo que implica marginación y falta de oportunidades.

La ENDOSIG reveló que a 25.2% de la población se le ha negado de forma injustificada al menos un derecho, principalmente oportunidades de trabajar o ingresar a algún negocio. Además, una de cada dos personas no fue abierta en su orientación o identidad en su trabajo por haber percibido comentarios, conductas o actitudes negativas.

El derecho a la salud es otro de los derechos que se ve mermado, pues siete de cada 10 personas con identidad de género no normativa (diferente a la constitución hombre o mujer) tuvieron alguna experiencia de discriminación durante la atención médica.

“Esto -señaló Ramírez Hernández- quiere decir que hoy por hoy una atención médica y de provisión de medicamentos puede ser inadecuada hacia el tipo de características y a veces también de necesidades especiales de este grupo de población”.

Foto: Cuartoscuro

ASESINATOS A LA COMUNIDAD LGBT

Las expresiones de odio hacia la comunidad LGBT no solo no disminuyeron durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, sino que hay indicios de que se incrementaron, señaló la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana.

Su informe,“Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)”, refiere que en cinco años, al menos 473 personas LGBT fueron asesinadas en el país por motivos relacionados a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género, es decir, en promedio, al año hay 79 víctimas mortales.

Las mujeres trans fueron las más expuestas a sufrir actos de violencia con 261 asesinatos (55.2%); seguidas de hombres gay, con 192 casos (40.6%); lesbianas, 9 feminicidios; hombre bisexual, con 5; y mujer bisexual, con 1 homicidio.

Según los datos recopilados de informes periodísticos, el promedio general de edad de las víctimas fue de 24 años, y que al menos 22 de ellas sufrieron violencia sexual antes o después de ser asesinadas.

Por entidad federativa, Veracruz tuvo el mayor número de asesinatos LGBT, con 43; seguido por Guerrero, 39; Quintana Roo, 33; Estado de México, 30; Chihuahua, 28; Puebla, 27; y Tamaulipas, con 25 asesinatos.

Del total de las víctimas, 136 fueron asesinadas por un disparo de bala; 108 fueron apuñaladas; 78 golpeadas y 53 asfixiadas o estranguladas.

Sobre la violencia sexual y tortura presentadas en cada uno de los crímenes, el director de la organización, Alejandro Brito, calificó como “preocupante” la violencia y la saña identificadas en los asesinatos que tienen como objetivo infringir daños físicos, dolor y sufrimiento excesivos que “podrían estar motivados por los prejuicios y/o el odio de los perpetradores hacia la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas”.

Foto: Cuartoscuro

ALGUNOS AVANCES Y RETOS

12 congresos locales modificaron su legislación para incluir el odio como agravante en delitos de homicidio.

2015: la SCJN lanza un Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género

2018: se publica en el Diario oficial de la Federación el Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de la extinta PGR

14 estados han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo

Declaran el 17 de mayo Día Nacional de la Lucha contra la homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia

2019: consulados permitirán el matrimonio entre personas del mismo sexo

Sin embargo, esto ha resultado insuficiente para resolver de manera adecuada el problema de los homicidios a la comunidad, pues forma parte de estereotipos y prejuicios sociales muy arraigados, indica Letra S.

“Hay algunas acciones que tienen que ir encaminadas a garantizar el acceso de derecho de este grupo de población y uno de ellos es el poder investigar los crímenes de odio siguiendo un protocolo de actuación que involucre a este grupo", manifestó la funcionaria de Conapred.

"Conapred hace un llamado muy claro a impulsar un cambio cultural a favor de la igualdad, de la diversidad y de la garantía de derechos para todas las personas. Nos queda muy claro que la discriminación que no se atiende se convierte en erosión social, en desigualdad y se puede convertir en violencia.

Estar a favor de los derechos de las personas LGBT no es estar a favor solamente de los derechos de un grupo de población, es estar a favor de que en nuestra sociedad se amplié el espacio de las libertades y es bueno para todas las personas, no nada más para las personas de la diversidad sexual. Es bueno para todos y todas, es bueno para la sociedad, es como mejorar la calidad del aire", concluyó.

