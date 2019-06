Aún no hay denuncias contra Medina Mora ante la FGR: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todavía no hay denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las supuestas transferencias millonarias al ministro Eduardo Medina Mora, pero en caso de que se confirme la información se presentarán las acciones correspondientes.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario refirió que la instrucción que tiene el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, es que todo lo que llegue a esa oficina y tenga pruebas se debe presentar a la FGR.

Lo anterior, tras revelar que Estados Unidos entregó información a la UIF sobre las transferencias realizadas por Medina Mora; sin embargo no preciso la fecha en que se transfirió la información a México; el mandatario se reservó ha decir que fue “hace algún tiempo”.

“Hay información de Estados Unidos que fue entregada a Inteligencia Financiera. Eso no quiere decir que sea culpable. Hay que ver si no afecta el debido proceso. Es una información que tiene la oficina de Inteligencia Financiera, solicitada y aportada por el Gobierno de Estados Unidos“, puntualizó.

Cero impunidad

López Obrador dejó en claro que se investigará el caso del ministro para que no haya impunidad.

“Siempre se actúa en todos los casos, no hay un sólo caso en que no se presente una denuncia, no se guarda nada, no se tapa nada, no hay impunidad para nadie, eso no significa que sean culpables, es un criterio que ya definimos y la información se entrega si no afecta el debido proceso”, enfatizó.

El mandatario dijo estar de acuerdo que, sin afectar la dignidad de las personas, estos casos se ventilen y el criterio en el nuevo Gobierno federal es canalizar todo lo que les llegue sobre lavado de dinero o enriquecimiento ilícito a la FGR.

“Yo si defiendo que, sin afectar la dignidad de las personas, estos casos se ventilen, es que lo peor de todo, el colmo, es que el periodo neoliberal, que tiene como característica la corrupción, es que no se perdía respetabilidad, ¿quienes eran los ladrones?, ¿quienes eran los corruptos?”, cuestionó.