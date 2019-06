'Hay tiempo para negociar aranceles, todavía es viernes', afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que todavía hay tiempo para negociar sobre los aranceles que pretende imponer su homólogo estadounidense, Donal Trump, a productos mexicanos a partir del próximo lunes 10 de junio.

“Hay tiempo porque si se aplican estas medidas de cobrar tarifas a México, según entiendo, empezarían a llevarse a cabo el lunes y todavía es viernes. Hay diálogo y se puede llegar a un acuerdo, estoy optimista de que se logre un acuerdo”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador dijo estar informado diariamente acerca de los avances de las negociaciones que actualmente dialoga la delegación mexicana en Estados Unidos.

“No puedo yo hablar más porque le corresponde a quienes están en la mesa viendo este tema, a mi me informan una vez o dos veces al día, lo básico. Le tengo confianza a quienes nos representan, ellos sí son especialistas en materia política, en política exterior y en economía; es muy buena nuestra delegación”, puntualizó.

Por su parte, dijo que este sábado en Tijuana -en el acto masivo al que convocó a unirse a los mexicanos- va dar a conocer su postura. “Voy a dar a conocer mi punto de vista a las cinco de la tarde, les aseguro que voy a tratar el tema”, dijo.

'Mezclan lo migratorio'

Acerca de los avances en las negociaciones que encabeza el canciller Marcelo Ebrard en Washington, dijo que hay que esperar puesto que “desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial y no debería de ser así”.

“Ni siquiera se analizan las causas, sólo se ven los defectos no se toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica la crisis profunda de Centroamérica, de hermanos centroamericanos que no tienen alternativas, en particular la crisis en Honduras”, manifestó.

Agregó que que sólo se ve el crecimiento del flujo migratorio y su paso por México, pero su gobierno insiste en atender las causas y apoyar el desarrollo para que la migración sea opcional y no forzosa.

Sí entrará Guardia Nacional

El mandatario confirmó que los elementos de la Guardia Nacional tendrán presencia en la región sur del país; sin embargo aclaró que no sólo se realizará ahí el despliegue sino es parte de un plan nacional de seguridad.

“Ustedes saben que se está creando la Guardia Nacional y va a tener presencia en todo el país, tanto en la frontera sur y norte de todo México, son 266 coordinaciones en todo el país”, señaló.

Abundó que de acuerdo a la Constitución, la Guardia Nacional puede coadyuvar en tareas de apoyo para funciones migratorias, así como protección de instalaciones, puesto que hay un marco legal que lo permite.