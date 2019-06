AMLO promete análisis y consulta popular para planta de amoniaco

El titular de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los habitantes de Sinaloa a realizar una estudio de afectación sobre el desarrollo de una planta de fertilizantes en la zona.

Lo anterior, luego de que desde su llegada al estado le manifestaran opiniones encontradas sobre el proyecto, además de que durante su discurso fuera interrumpido con gritos de rechazo al proyecto de la planta de amoniaco.

"Vamos a hacer la investigación y ver lo que más conviene porque me dice que va a contaminar y otros que va a ayudar porque va a bajar el precio de los fertilizantes y los que ahora los distribuyen no quieren que se haga. Yo recorro el país para escuchar los sentimientos del pueblo, si estuviera en la oficina no me entero de nada", aseguró.

Ante la insistencia de los asistentes dijo "no me estoy chupando los dedos, tengo la cabeza de algodón" y reiteró que su gobierno cuenta con la gran ventaja de que "llegó libre" y sólo le sirve al pueblo de México, por lo que no tiene que hacerle la barba a nadie, ni ser cómplices de interés creados.

"Vamos a desentrañar el tema y si hay problemas al final ¿saben cómo se resuelve?, con el método democrático, se le consulta al pueblo porque la democracia es la que decide", acotó.









De esta forma López Obrador dijo que si luego de conocer el resultado de la investigación no hubiera acuerdo unánime entre los pobladores se utilizaría la figura de la consulta popular.

"Un domingo, se instalan mesas en todas las plazas y se les pregunta si quiere la planta sí o no y la gente es la que va a decidir", finalizó.

