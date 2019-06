Lozoya se niega a comparecer ante las autoridades

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, rechazó presentarse a comparecer ante el juez de control para enfrentar las acusaciones en su contra al considerar que no existen condiciones ni garantías legales para hacerlo.

Esto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la suspensión ante orden de aprehensión no lo eximía de comparecer y ponerse, en un lapso de tres días hábiles, a disposición de dicha autoridad judicial.

Sin embargo, en una carta anunció que no cumpliría con la orden y acusó que un juez le concedió a la FGR una orden de aprehensión en su contra a pesar de que los delitos que se le imputan no son graves ni ameritan prisión preventiva.

“No obstante que mi deseo es comparecer para defenderme, ante la defenestración pública de la que he sido objeto, he decidido conjuntamente con mi familia, no presentarme ante el Juez Federal de Control, por considerar que no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo”, escribió.

Emilio Lozoya no se presentará mañana ante el juez federal que lo requiere, asegura que no hay condiciones ni garantías. Esta es la carta que nos hizo llegar y en la que expone su decisión. Los detalles a las 22:30 en @ImagenTVMex pic.twitter.com/pvZ6iwirMY — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 11 de junio de 2019

Lozoya Austin agregó que en caso de presentarse ante el Juez de Control se le vinculará a proceso y se le pretenderá dictare prisión preventiva justificada.

“He girado instrucciones a mis abogados para que realicen todas y cuantas acciones jurídicas existan para garantizar un justo y debido proceso”, señaló.

“Siempre he estado dispuesto a decir la verdad, con las consecuencias que haya para cualquier persona”, finalizó.

