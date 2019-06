Propone AMLO adelantar consulta para revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que, para evitar que coincida la consulta de revocación de mandato con elecciones intermedias, ésta se adelante para el 21 de marzo del 2021.

“Estoy proponiendo el 21 de marzo del 21 y, ¿qué creen? Es domingo, cae domingo, ese sería un buen día. Ya está, adelantamos los tiempos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador sostuvo que para él sería mejor homologar la consulta con las elecciones intermedias “para no gastar”, pero los legisladores no están de acuerdo en ello porque argumentan que tiene un propósito político electoral.

“Ellos dicen que va a favorecer a un partido, al que pertenezco, pero yo ya tengo licencia porque ya no estoy militando, ahora tengo la responsabilidad de representar a todos los mexicanos, pero dicen que por eso no aceptan la reforma”, abundó.

Que el pueblo decida

“¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?”, es la pregunta que aparecería en la boleta según López Obrador con la finalidad de que el pueblo sea quien decida quién los gobierna.

“Pienso que el pueblo pone y el pueblo quita, si se elige a un presidente por seis años y a los dos, tres años ya hay evidencias de que no sirvió, ¿por qué aguantar todo el periodo?”, cuestionó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo indicó que lo más importante para estar en el mando y tener autoridad es el respaldo ciudadano.

“Hay casos en que llega un presidente, gobernador, bien apoyado, respaldado, calificado y empieza a cometer actos autoritarios, hechos de corrupción y al año o dos años perdió autoridad y cuando no se tienen respaldo ciudadano no se tiene autoridad moral, ya no sirve, entonces hay que quitarlo, por eso la revocación del mandato, es mi planteamiento”, señaló.