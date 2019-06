Asegura AMLO que no habrá derroche en evento del Zócalo el 1 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá derroche en el evento a realizarse en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo lunes 1 de julio, que se llevará a cabo con motivo de entregar su informe presidencial y celebrar un año de su triunfo en los comicios electorales.

“Desde el medio día va a haber música. Para los que se inquietan, todos los músicos son voluntarios y es música muy buena, es un festival, se está haciendo la invitación para que vengan a participar todos, no es el gran costo, no hay derroche, es austero completamente”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Detalló que participarán mariachis de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y orquestas de la Secretaría de Marina (Semar). “Va a haber hasta bailongo”, dijo.

“Vamos a celebrar porque no es poca cosa, es un año de el triunfo de muchos mexicanos que lucharon para vivir estos momentos, algunos ya nos dejaron, pero gracias a ellos se avanzó y otros que estamos viviendo este tiempo de transformación de cambio, entonces es historia”, agregó.

Indicó que el lunes próximo informará acerca de cómo van las bases para la transformación y lo que se ha hecho en el inicio de su gobierno.

Adversarios se oponen

López Obrador destacó que sus adversarios se oponen a que celebre un año de su triunfo, pero dijo no compartir su punto de vista.

Sostuvo que sus opositores están pendientes de todo para criticarlo, hasta de su religión, de la cual no aclaró a cuál pertenecía, sin embargo manifestó:

“Soy seguidor de Jesús Cristo porque defendía a los pobres y estaba en contra de los oprimidos y en esa religión, decía, tenemos prohibido permitir la corrupción y en esa religión me prohiben los lujos y la fantochería. Esto lo digo porque dicen que por esa religión no canto el Himno Nacional, pues eso no me lo prohiben”, aclaró.

López Obrador señaló ser respetuoso de todas las religiones, de creyentes y de no creyentes porque todos tenemos principios.

“Nos guiamos por doctrinas, por una filosofía, por un ideal, siempre se pone por delante al pueblo, entonces mi definición es que admiro la vida y obra de Jesús porque se definió a favor de los pobre y por eso lo espiaban y por eso lo crucificaron porque dio su vida por los desposeídos”, abundó.