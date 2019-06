Los rostros de la migración en las zonas fronterizas de México

En los últimos días, distintas fotografías sobre migrantes que intentan cruzar a México o llegar a Estados Unidos han exhibido el recrudecimiento de la política migratoria mexicana en medio del cumplimiento de los compromisos trazados con el gobierno de Donald Trump para frenar el flujo de migrantes.

El gobierno mexicano desplegó alrededor de 26 mil elementos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y Policía Federal en las fronteras sur y norte del país. En el límite con Estados Unidos (de Tijuana a Matamoros) hay 15 mil que tiene como tarea detener y asegurar a los extranjeros y ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

En tanto, al sur fueron enviados seis mil 500 elementos distribuidos en 23 municipios fronterizos con Centroamérica.

La agencia AFP difundió este domingo una fotografía en la que se ve a un miembro de la Guardia Nacional que jala la mochila de una mujer mientras una niña avanza hacia enfrente. Otro hombre armado se acerca a cerrar el paso de otra mujer que quiere llegar al mismo sitio.

Mexican National Guard members prevent Central American migrants from crossing the Rio Bravo, in Ciudad Juarez, State of Chihuahua, #Mexico. #AFP 📸 Herika Martinez pic.twitter.com/x4NGkspYIP

— AFPMexico (@AFPMexico) June 21, 2019