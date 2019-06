Peña y Videgaray deben ser llamados a declarar: abogado de Lozoya

Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que buscará que se cite a comparecer al ex presidente, Enrique Peña Nieto, así como al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para que se aclaren la situación sobre la compra de la planta Agro Nitrogenados.

Con estas acciones, su cliente podría quedar libre de acusaciones de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal, por lo que ha sido señalado "sin pruebas ni evidencia".

“Sin imputar a nadie, debe citarse al ex presidente de México para que como testigo declare qué instrucciones le giró a los funcionarios, para poner en práctica y cumplir con sus instrucciones comprometidas en el Pacto por México”, detalló.

En conferencia de prensa, Coello Trejo también solicitó que comparezcan los que fungían como integrantes del Consejo de Administración de Pemex.

Además, dijo que su cliente se encuentra en el país aunque aseguró que no se presentará a testificar pues no existen las comisiones óptimas para que lo haga. Incluso, descartó que lo pueda hacer adoptando alguna figura de protección a testigos.

Detalló que el motivo por el que la planta de fertilizantes nunca funcionó se debe a que los funcionarios que sucedieron a Lozoya Austin suspendieron el proyecto de rehabilitación casi seis meses.

“Posteriormente cuando lo quisieron echar a andar la producción del gas había descendido y no había gas para continuar con la cadena de valor”.

