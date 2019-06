Desconoce AMLO a quién pertenecen Jettas y camionetas que ocupa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer a quién pertenecen los Jettas y camionetas que ocupa para trasladarse tanto en la Ciudad de México como en su gira por los estados de la República.

“Cuando salgo (utilizo) las camionetas por cuestión de que son más fuertes para la carretera, me traslado en camionetas, aquí en la Ciudad con los Jettas. No sé a nombre de quien están pero aquí lo informamos, esos son los vehículos”, dijo en rueda de prensa en Palacio Nacional.

Lo anterior, tras ser cuestionado sobre la solicitud del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Presidencia de la República sobre informar cuáles y cuántos son los vehículos que utiliza el presidente.

López Obrador aseguró que va informar al respecto y reiteró que no ocupará vehículos de lujo, como acostumbraban los presidentes en sexenios pasados.

“Había como 50 camionetas ‘machuchonas’ blindadas, me daría pena subirme a ellas como al avión presidencial”, sostuvo.

Mudanza a Palacio Nacional

Por otra parte, el mandatario reiteró que se mudará con su familia a Palacio Nacional cuando su hijo menor termine el ciclo escolar y descartó que se vayan a limitar las áreas a los visitantes.

Indicó que algunas zonas se encuentran cerradas porque están en mantenimiento, pero no porque se vayan a volver exclusivas.

“Se van a recuperar las áreas que se van a conservar, no se van a utilizar salones, se van a mantener porque es la historia, es el patrimonio cultural de México, la parte que se va a utilizar para trabajar, salas de junta, son las áreas que tenía el Estado Mayor”.

Asimismo, argumentó que se irá a vivir a Palacio Nacional debido a los traslados que afectan su trabajo.

“Irme a casa y regresar siempre es más trabajo, el quedarme aquí -que ya lo he hecho- me ayuda mucho porque me evitó el tráfico, no mando como era antes a que me limpien la calle porque voy a pasar, me voy como cualquier otro ciudadano, entonces hay veces que hago una hora, a veces más, lo mejor es en la mañana que hago 25 minutos ya en la tarde más tiempo”, indicó.