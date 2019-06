Dictamen de impacto ambiental sobre Santa Lucía requerirá más tiempo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se había acordado que para este viernes iba a estar listo el dictamen de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, pero requerirá más tiempo porque son 150 asuntos que se tienen que resolver.

“Depende de la Secretaría de Medio Ambiente, podríamos acelerar el dictamen sobre impacto ambiental, pero la instrucción que di fue que, aunque se llevara tiempo, actuaran con mucho cuidado para no dar ningún motivo a los adversarios”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que fue el secretario de Medio Ambiente quien le informó que va avanzando el dictamen, pero que consideraba que se requería mas tiempo ‘para que se hicieran muy bien las cosas porque son 150 asuntos que se tienen que resolver en este contexto’.

Señaló que como prometió al inicio de su gobierno, ya se está remodelando el aeropuerto actual de la Ciudad de México.

“Ya se está remodelado el aeropuerto actual y se va a ampliar, no en cuenta a pistas, pero si en cuanto a terminales, […] se van a mejorar 80 baños del actual aeropuerto, ampliar espacios, en pistas, en área de aviones. Se está haciendo tres o cuatro horas al día, en la madrugada para no estorbar las operaciones, no hemos tenido problema”, dijo.

'Lluvia' de amparos

López Obrador reconoció que ha habido una ‘lluvia de amparos’ para detener la obra en Santa Lucía de parte de quienes pretendían ‘hacer negocio’ en Texcoco.

“Ha habido una lluvia de amarraos porque están muy molestos, yo los entiendo, no dan la cara los de arriba entonces mandan a sus voceros y a sus representantes o a sus cercanos a estar impugnando y por eso esta lluvia de amparos porque están molestos, enojados”, manifestó.

Agregó que sus opositores se han puesto muy exigentes, aseguró que Santa Lucía es una mejor opción.

“Como no hicieron su negocio ahí van los amparaos, a ver, por qué se debe detener la obra en Santa Lucía si ya es un aeropuerto, si tiene 50 años operando como aeropuerto, si ya es una zona impactada hablando ecológicamente, por qué son tan estrictos si es tierra firme no es un lago, pero los ‘billullos’ ese es el problema, pero vamos a tener paciencia para seguir con este tema”, agregó.

Asimismo, argumentó que su gobierno y bajo consulta de la gente, decidió hacer el aeropuerto en Santa Lucía porque implica un gasto de ‘cuando mucho 80 mil millones de pesos’ no 300 mil millones como lo requería el de Texcoco.